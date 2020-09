Domácí hráči se je pokusí potěšit dalším výrazným vítězstvím, vždyť předchozí dvě utkání na svém stadionu vyhráli s celkovým skóre 8:1. „Je třeba navázat na předchozí zápasy a potvrdit, že se nám doma daří,“ řekl slávistický stoper Ondřej Kúdela.

Obhájci titulu momentálně žijí hlavně snahou o postup do základní skupiny Ligy mistrů, ve středu je v Dánsku čeká náročná odveta kvalifikačního dvojzápasu s bojovníky z Midtjyllandu. Proto lze proti Slovácku čekat změny v obvyklé sestavě.

Šance pro další hráče

„Nějaké změny určitě budou, ať už s ohledem na odvetu, která nás čeká, nebo také s přihlédnutím k únavě a zdravotnímu stavu,“ prozradil trenér Jindřich Trpišovský. „Každý hráč, který dostane šanci na hřišti, musí ukázat, že je právoplatným členem týmu. Je to pro něj i motivace ukázat trenérům, že se mýlí a že by právě on měl dostávat víc prostoru,“ dodal Kúdela.

Pokud jde o dnešního soupeře Slavie, ten v nové sezoně zatím neprohrál, v minulém kole ale kvůli koronaviru v Příbrami nenastoupil. O to víc času mělo Slovácko na trénink a přípravu. „Bude to složité utkání, Slovácku zápasy se silnými soupeři vyhovují. V loňské sezoně vyhráli jak na Spartě, tak v Plzni, my jsme u nich prohráli 0:2,“ varoval Trpišovský.

Covidový otazník

V čele ligové tabulky je po čtyřech kolech Sparta, která dosud neztratila ani bod. Zítra se pokusí vítěznou šňůru prodloužit v Příbrami, není ale jisté, zda se vůbec bude hrát. Středočeský klub se ne a ne vymanit z koronavirových trablů a bude záležet na výsledcích aktuálních testů.

Nákaza covidem-19 se ostatně nevyhnula ani Letné. V minulém kole tak proti Zlínu nemohli nastoupit útočník Libor Kozák a záložník Ladislav Krejčí II, od středy už ale zase trénují s mužstvem. „Vrací se nám to do normálu, jejich výpadek naštěstí nebyl nějak dlouhodobý. Stačí dva tři tréninky a jsou zpátky,“ řekl Michal Šmarda, asistent hlavního trenéra Václava Kotala.