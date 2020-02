Hned po třech minutách Zlínští ukázali, že neodevzdají svou kůži zdarma, a chybující Mandjeck si hodně oddychl, když jeho hrubku nepotrestal Fantiš. Ten s Hečou přeloboval i jeho branku.

Sparťané nebrali varování vážně a hosté vycítili, že mají šanci. Bez zábran se vrhali do útočení a obrana Sparty si počínala hodně divoce. Po 25 minutách hry totiž Mandjeck podrazil unikajícího Poznara, dostal žloutu, ale přezkoumání u videa rozhodlo o tom, že se promění v červenou a domácí čeká více než hodinu hry v oslabení.

Největší ukázku sparťanského trápení ukázal vzápětí Tetteh, který utíkal sám na branku, nepochopitelně si ale míč místo střely zasekl a odkopli mu jej obránci. Fanoušci Sparty spustili hromový pískot, který prakticky neutichl až do posledních minut utkání…



Do přestávky mohly skórovat oba týmy. Poznarovu hlavičku ovšem zastavilo břevno sparťanské branky a Tettehovu hlavičku zlikvidoval Rakovan.

Napínavý závěr



Jestli byl někdo ve sparťanském dresu vidět, tak to byl švédský záložník Karlsson. A byl to právě on, kdo krátce po změně stran ukončil 334 minut dlouhé čekání na gól.



Na Letné se ale pak děly věci…

O necelou čtvrthodinku později srovnal povedenou střelou Poznar a začínalo se od začátku. Dlouho to vypadalo, že zápas skončí 1:1, ale v závěrečných minutách se událo více než v dosavadním průběhu utkání.



Když v 88. minutě poslal Spartu do vedení střídající Kozák, nadšení na trávníku i na tribunách nebralo konce. Vydřené vítězství, které Letenské konečně nakopne? Vypadalo to tak… Ovšem uběhla jen minuta, Matejov se napřáhl a Heča se po jeho ráně natahoval marně - 2:2.

Sparta nakonec dostala ještě jednu šanci zvrátit zápas na svoji stranu. Metr za šestnáctkou hosté faulovali a míč si v takřka ideální pozici pro trestný kop postavil Kanga… Jeho rána ovšem letěla vysoko nad a pak už následoval pouze závěrečný hvizd rozhodčího, zlínská radost a hněv sparťanských tribun.



Tohle se Spartě opět nepovedlo. V příštím kole jede na hřiště Slavie a neuspěje-li, její situace může být už mimořádně vážnou.