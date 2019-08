„Vyhráli jsme v Ostravě 3:0. Na zápas se těším. Na Baník chodí hodně diváků a určitě tam bude super atmosféra,“ hlásí opora týmů do kamery klubové televize.

FORTUNA:LIGA má odehráno šest kol. Gólman Slovácka už si mohl zaknihovat čtvrtou nulu. Přidá další čisté konto na severu Moravy?

„Kdyby přibyla další nula, tak by to bylo hezké, to by byl minimálně bod. Hlavně ať nejedeme z Ostravy s prázdnou. Ty nuly jsou takový bonus, není to jenom moje vizitka, ale je to vizitka celého týmu. Kluci zatím skvěle brání,“ pochválil defenzivu svého týmu Matouš Trmal.

Slovácko je v tabulce s dvanácti body na třetím místě. Baník Ostrava má o tři body méně a je přesně v polovině tabulky. Trmal si však nemyslí, že tým z Uherského Hradiště pojede do Ostravy jako favorit zápasu.

„Buďme nohama na zemi. Bude to vyrovnané utkání, ve kterém budou rozhodovat maličkosti. My budeme chtít navázat na výsledky ze Sparty a Plzně,“ plánuje před moravským derby talentovaný gólman.

Pražská Sparta, Jablonec a Viktorka Plzeň. Ve všech venkovních zápasech měl na tribuně Matouš Trmal rodinou podporu. Jeho nejvěrnější fanoušci jezdí po celé republice. Stejnou podporu bude mít také zítra podvečer. „Máma a babička s bráchou jezdí na každý zápas. Nejvíc to prožívá babička, ta zápasem žije. Do Ostravy také určitě přijedou.“

Před necelým rokem 5. září odchytal Matouš Trmal vůbec první soutěžní zápas v dresu Slovácka. Byla to parádní premiéra. Nastoupil ve 2. kole Mol Cupu na hřišti, kde s fotbalem začínal. Nastoupil v rodných Tasovicích u Znojma. Slovácko tehdy nasázelo domácím pět branek a podle předpokladů šlo v poháru dál.

Letos se mohla historie opakovat, ale divizní „Tasanda“ doma prohrála s třetiligovou Vrchovinou, Slovácko tedy pojede v poháru do Nového Města na Moravě. „Byl bych rád, kdybychom hráli znovu v Tasovicích. Byla tam skvělá atmosféra, přišlo plno známých, ale prohráli. Je to škoda, ale i tak by zápas asi vyšel na reprezentační sraz, takže bych nechytal,“ tušil gólman reprezentace do jednadvaceti let.