Fotbalisté Viktorie Plzeň si připsali druhé vítězství v letní přípravě, pražskou Duklu porazili 2:0. Ve středu je prověří druholigové Táborsko.

Radim Řezník v přípravném utkání s Duklou Praha, které fotbalisté Viktorie Plzeň v sobotu vyhráli 2:0. | Foto: fcv

Ve slunečném sobotním dopoledni dorazila na hřiště SK SENCO Doubravka slušná návštěva, v ochozech se tísnilo sedm stovek diváků. Mezi nimi i řada hráčů z nižších soutěží, všichni byli zvědaví na první zápas pod vedením trenéra Miroslava Koubka v Plzni. „Máme za sebou náročný týden, dvoufázové tréninky. I při utkání jsme chtěli, aby se hráči především fyzicky vydali,“ vysvětloval jeho asistent Jan Trousil s jakými plány šli viktoriáni do utkání.

Fotbalisté mezi modelkami. Teplice představily nové dresy, na břiše mají stadion

A to se naplnilo, čtvrtý tým druhé ligy byl podstatně těžším soupeřem něž Koloveč (14:2) ve středečním zápase projektu Kopeme za fotbal. Pražská Dukla dlouho vzdorovala, v určitých fázích měla i herně navrch. Viktoriány ve druhém poločase dvakrát zachránil výtečným zákrokem gólman Staněk.

V první půli zase nedali svoje šance domácí Cadu a Chorý. I proto se na branky čekalo až do poslední desetiminutovky, kdy cizinci ve službách plzeňské Viktorie udeřili dvakrát ze vzduchu.

Trenér Miroslav Koubek v přípravném utkání s Duklou Praha, které fotbalisté Viktorie Plzeň v sobotu vyhráli 2:0.Zdroj: fcv

V 81. minutě sice Durosinmiho po centru Květa skvěle vychytal gólman Rada, ale druhý pokusem oslovil plzeňský záložník Kolumbijce Mosqueru, který našel hlavou místo u tyče – 1:0. No a v poslední minutě našel Řezník na zadní tyči osamoceného Durosinmiho a nigerijský mladík s kapitánskou páskou na ruce se tentokrát nemýlil – 2:0.

„Vítězství je pro kluky odměnou, šli do utkání z plné zátěže a zvládli ho. Celý týden pracovali výborně,“ pochvaloval si bývalý kouč Vyškova, který si zvyká na nové prostředí. Ale je po všech stránkách nadšený, přístupem hráčů i zázemím.

„Je to tady úplně fantastické. Když to vezmu na české poměry, takový takový luxus jsem nezažil ani jako hráč, ani jako trenér. Užívám si to. V takovém prostředí by chtěl dělat každý trenér. Ne nadarmo je Plzeň třináct let na absolutní špičce české ligy,“ pochvaloval si Trousil.

Fotbalisté mezi modelkami. Teplice představily nové dresy, na břiše mají stadion

V sobotu ho potěšil i výsledek přípravného zápasu s Duklou. „Každý zápas, do kterého jdeme, chceme vyhrát, takže pro psychiku mančaftu je to skvělé,“ dodal Trousil. „Celkově mám dobrý pocit, vítězství nám může hodně pomoct do dalšího průběhu přípravy,“ doplnil asistenta záložník Pavel Bucha.

Václav Jemelka v přípravném utkání s Duklou Praha.Zdroj: fcv

V neděli dostali plzeňští fotbalisté od nového realizačního týmu volno, od pondělí už se budou opět připravovat naplno. „Ještě nějaký čas budeme pokračovat dvoufázově. Ale začneme už také pracovat na systémech, které chceme hrát. Půjdeme víc do taktických věcí,“ naznačil Jan Trousil. „Věřím, že s přibývajícím časem budou mít kluci lehčí nohy a výkon půjde ještě nahoru,“ přál si asistent trenéra Koubka.

Ve středu si tvrdý tréninkový dril zpestří dalším přípravným zápase, od 17 hodin vyzvou opět na Doubravce druholigové Táborsko. Před odjezdem na herní kemp do Rakouska je pak čeká ještě v sobotu v Městě Touškově utkání s Chrudimí.

Viktoria Plzeň - Dukla Praha 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 81. Mosquera, 90. Durosimni. Diváků: 700. Viktoria Plzeň – 1. pol.: Staněk – Holík, Hejda, Čihák, Sýkora – Cadu, Kalvach, Vlkanova, Kopic – Vydra, Chorý. 2. pol.: Staněk – Řezník, Paluska, Jemelka, Havel – Květ, Traoré, Bucha, Mosquera – Kliment, Durosinmni. Dukla Praha – 1. pol.: Rada – Barac, Hašek, Ludvíček, Peterka, Vondrášek – Špatenka, Čunta, Hudec, Moulis – Červenka. 2. pol.: Rada – Jelínek – Uhlíř, Krejčí, Krch, Ullman – Šebrle, Hrubeš, Douděra, Kozel – Matějka, Jelínek.