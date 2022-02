Už po nevydařeném pohárovém čtvrtfinále na severu Čech přiznal, že sestavu dával hlavně v zadních řadách jen obtížně dohromady. „Hraje Preisler, který není vyloženě stoper. Šimek nastoupil v Olomouci po dlouhé době. Dnes jsme ho tam dávat nechtěli, je to moc krátká doba na to, že nemá skoro nic odehráno. Suchý navíc nemůže hrát kvůli čtyřem žlutým kartám s Libercem,“ předestřel trable, které se dotknou i nedělního duelu.

„Ti kluci spolu během přípravného období neodehráli nic,“ připomněl Jarolím mrzutost se stoperskou dvojicí. Právě obrana Boleslavi na jaře nefunguje, což se v Jablonci projevilo. V opticky jinak vyrovnaném prvním poločase posadila soupeře do sedla špatně dohraná standardní situace. Mezi 50. a 68. minutou Jablonečtí nachytali defenzivu soupeře hned třikrát a bylo po zápase.

Obdobně neslavně je na tom ovšem Jarolímův tým také v útoku. „Lukáš Mašek je zraněný, Dan Fila odešel, Milan Škoda se zranil na předzáposovém tréninku před Olomoucí. Hraje Láďa Mužík, který hrál vážný zápas naposledy loni na jaře za Chrudim, když pominu zápasy v juniorce. Vojta Stránský měl zraněný kotník. V pořádku po kondiční stránce, jak bychom si představovali, nejsou,“ posteskl si kormidelník, kterému v Jablonci chyběli nejen klíčoví útočníci, ale i větší hlad a tlak v šestnáctce soupeře.

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že v Boleslavi doplácejí i na sotva dva týdny staré uvolnění hned dvou hráčů do pražské Slavie. Generální ředitel FK David Trunda ale v aktuálním vyjádření pro klubový web přestupy dvojice Fila – Jurásek hájí. Spadají podle něj do klubové strategie a vedení si vše důkladně promyslelo.

„I když jsme v období kolem loňských Vánoc cítili, že by tady měli David i Dan ještě půl roku zůstat, tak v následujících dnech se toho v hlavách hráčů událo tolik, že jsme nakonec dospěli ke společnému rozhodnutí uvolnit je do Slavie už nyní, aby se jejich kariéry rozvíjely podle jejich tužeb a přání," poznamenal Trunda. „Nemá smysl mít v klubu hráče, který půlkou hlavy přemýšlí nad možností hrát za Slavii. Když mladému hráči zavolá trenér Trpišovský, že o něho má zájem, tak jeho myšlení pochopitelně ovlivní," zmínil také.

Připomněl pak zároveň i příchody mladých hráčů Kryštofa Obadala ze Slavie a Martina Rolinka z Líšně v posledních dvou týdnech. Účet přírůstků v pozvolna končícím přestupovém okně by tím navíc nemusel být podle Trundy zcela uzavřený. „Máme na testech několik hráčů, které jsme si vytipovali v rámci našeho skautingu. Nevylučuji, že do 22. února přijde ještě někdo další,“ uvedl Trunda, podle kterého by mohlo dojít na doplnění kádru i v reakci na současnou marodku. „Aktuálně náš skauting sleduje několik hráčů ve snaze najít nejvhodnější ekonomicko-sportovní řešení hráčských výpadků v současném kádru z důvodu zranění a časově rozsáhlých rekonvalescencí Milana Škody, Ondřeje Karafiáta, Lukáše Maška, Jiřího Skaláka, Vojtěcha Stránského, Davida Šimka. Nechceme se však rozhodovat ukvapeně," uvedl.

Bez bližšího upřesnění celkové přestupní sumy za Filu s Juráskem pak potvrdil, že prodejem klub dorovnává finanční propad vzniklý ponížením podpory od některých obchodních partnerů v souvislosti s pandemií. Peníze prý Slavia nevyplatila jednorázově, ale budou do klubu přicházet v průběhu příštích dvou let. „Předpokládáme, že je investujeme do rozvoje celého klubu a přibližně ze sedmdesáti procent do naší mládežnické akademie," prozradil Trunda. Právě rozvoj klubové akademie, která se může jako jediná v kraji pochlubit od začátku letošního roku prestižním oficiálním statutem od Fotbalové asociace, má být jednou z priorit.