Tohle by si neměl dovolit. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský zašel příliš daleko. O přestávce nedělního ligového zápasu mezi pražským týmem a Brnem se objevil v kabině rozhodčích. Křetínský prý žádal o vysvětlení dvou herních situací. Na sociálních sítích se sparťanský boss stal terčem vtípků, za svoje chování to pořádně schytává.

Daniel Křetínský | Foto: Deník/Adámek Ladislav

Zpráva rozhodčího Marka Radiny neuvádí, jaké konkrétní situace chtěl Daniel Křetínský, kterého doprovázel hlavní pořadatel Roman Dušek, vysvětlit. V úvodním dějství se odehrály dvě sporné akce. Sparta od 17. minuty prohrávala 0:1 po brance svého bývalého útočníka Jakuba Řezníčka. Situaci ještě přezkoumával videorozhodčí. Hlavní sudí Radina v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV řekl, že žádný záběr neprokázal ofsajd, proto byla branka uznána.

Letenští následně brankami ve 20. a 24. minutě obrátili skóre. V 39. minutě nastala další sporná situace. Tomáš Čvančara ve skluzu neusměrnil nahrávku Jana Kuchty do sítě, po zmatcích při odkopu sice míč přešel brankovou čáru, Radina ale kvůli údajné ruce domácího útočníka gól neuznal. Situace ještě zkoumalo video, původní verdikt ale platil.

Křetínský má v Londýně gigantické plány. Souček mu nestačí, mluví se o stadionu

„Zahrání rukou bylo bezprostředně před vstřelením branky, proto podle našeho názoru nemohla být na hřišti uznána. Počkali jsme, až byl míč v brance celým objemem. Potom jsme rozhodli, jak jsme rozhodli. Žádný záběr neprokázal, že by to ruka nebyla. Proto branka nemohla být uznána,“ prohlásil Radina.

Křetínský následně o přestávce v doprovodu hlavního pořadatele Duška zašel za rozhodčími. „Slušnou formou požádal o vysvětlení dvou herních situací a následně kabinu rozhodčích opustil,“ uvedl Radina ve zprávě.

Domácí čtyři minuty po přestávce zvýšili na konečných 3:1. Také trefou Tomáše Wiesnera se kvůli možnému ofsajdu zabýval videorozhodčí. Podle Radiny ale stejně jako u Řezníčkova gólu nešlo postavení mimo hru prokázat, proto tedy branka platila.

Pelta se šel prý omluvit

Podobná situace jako s Křetínským se odehrála v srpnu 2021. Tehdy disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila Jablonci pokutu 100 tisíc korun za vstup šéfa klubu Miroslava Pelty do kabiny rozhodčích o poločase utkání 3. ligového kola s Bohemians 1905. Severočeši porušili povinnosti pořadatele tím, že nezamezili vstupu nepovolaných osob k sudím. Sám Pelta se podle komise disciplinárně neprovinil.

Na návštěvu bývalého předsedy Fotbalové asociace ČR v kabině sudích upozornil tehdejší trenér Bohemians Luděk Klusáček. Představitelé Jablonce se bránili, že Pelta na rozhodčí v čele s hlavním Tomášem Klímou nevyvíjel žádný tlak. Podle tiskového mluvčího Martina Bergmana se šel omluvit za emotivní chování trenéra Petra Rady, kterého se prý vydal následně usměrnit i do domácí kabiny. Zápas skončil remízou 2:2.

Klíma novinářům řekl, že Pelta na rozhodčí nijak netlačil a vyjádřil jim podporu do druhého poločasu. „Šli jsme do kabin regenerovat a připravit se na druhou půli. Po nějaké chvíli k nám přišel pan Pelta, kterého jsme v souladu s tím, co po nás komise rozhodčí teď chce, poprosili, aby šatnu opustil, že tam nemá co dělat. On to respektoval. Po chviličce odešel a jen nám vyslovil podporu do druhého poločasu, abychom se chováním trenéra nenechali rozhodit, že mu domluví. Rozhodně to nebyl žádný tlak na nás, abychom ve druhé půli rozhodovali jinak,“ řekl novinářům Klíma.

Plzeň ztratila v boji o titul další body. Slavia a Sparta slaví vítězství

Do oficiálního zápisu uvedl: „Během poločasové přestávky přišel do kabiny rozhodčích pan Miroslav Pelta, načež jsem jej požádal, aby kabinu rozhodčích neprodleně opustil. Zdržel se cca 15 s. Před svým odchodem komentoval dosavadní vývoj utkání slovy: My hrajeme strašně, vy ale pískáte dobře. Omlouvám se za chování trenéra, domluvím mu. Držte se!“

Peltův vstup do kabiny rozhodčích zkritizovaly LFA i komise rozhodčích FAČR, která označila následný postup Klímy za správný. Zároveň vyzvala všechny funkcionáře, aby se vyvarovali podobných návštěv sudích.

„Komise rozhodčích velmi intenzivně apeluje formou souboru interních opatření na všechny rozhodčí, aby vymizely jakékoliv neoficiální kontakty mezi rozhodčími a funkcionáři klubů. Jakékoliv nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude důsledně trestáno,“ uvedla komise. „Zároveň vyzýváme i všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal.“