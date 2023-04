Dva mistrovské tituly se Slavií a následná cesta Ligou mistrů, při které více než obstojně bránil fotbalové giganty, jako je Lionel Messi či Romelu Lukaku. David Hovorka kvůli dlouhodobým zdravotním problémům ukončil v dresu Slavie ve 29 letech hráčskou kariéru.

Fotbalový zápas skupiny F (liga mistrů), SK Slavia Praha - FC Barcelona, 23. října 2019 v Praze. Na snímku zleva David Hovorka, Lionel Messi. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Jsem se svým rozhodnutím smířený, našel jsem vnitřní klid. Ale nezastírám, že je to strašně těžké. Není to úplně sranda po 25 letech, kdy jsem fotbalu obětoval všechno. Ještě když to mám rád, miluju to, fyzicky se teď cítím dobře. Na vrcholu sil jsem věděl, že uhlídám kohokoliv. Pak jsem ale musel na operaci s kolenem potřetí, počtvrté… Je to dost složité, ale vím, že je to pro mě správné,“ oznámil v pátek konec fotbalové kariéry obránce Slavie David Hovorka.

Rodák z Kladna vynikal tím, jak moc uměl dávat najevo pozitivní emoce. Legendární jsou zápasy se Slavií v Lize mistrů proti Barceloně a Interu Milán, kde úspěšné souboje s Lionelem Messim a Romelem Lukakem slavil velmi emotivně.

„David měl super parametry pro moderní fotbal. Také obrovskou vůli, zápal a emoce. Hráč, kterého chcete mít v týmu, protože ho dokáže strhnout k velkým výkonům. Zdraví je ale někdy proti. A neúspěšné návraty jsou pro psychiku velký direct. Ať se daří, Gadži,“ vysekl Hovorkovi bývalý fotbalista Dukly či Bohemians a aktuálně fotbalový expert Jakub Podaný.

Pavel Novotný: Napíšu mu hezký dopis

„Dlouho, dlouho mi nebylo tak líto hráče, co musí ukončit kariéru. David Hovorka, mimořádný fotbalista. Moc mě to mrzí. Pan stoper! Napíšu mu hezký dopis a popřeju hodně štěstí. Dělám to jednou za X let,“ napsal na svůj twitterový účet starosta Řeporyj Pavel Novotný, který se dlouhodobě fanouškovsky ke Slavii hlásí.

„V nejlepších letech jsi mohl z fleku do Premier League nebo Bundesligy. Naštěstí vím, že zrovna ty se v životě neztratíš,“ vyznal se Hovorkovi bývalý spoluhráč z Liberce Zdeněk Folprecht.

Smutné loučení. David Hovorka ve 29 letech ukončil kariéru

Devětadvacetiletý Hovorka působil dříve v Hradci Králové, Žižkovu, Liberci, Jablonci a Spartě. A právě celek z Letné poslal Hovorkovi z jeho bývalých klubů nejoriginálnější rozlučkový vzkaz.

„Věříme, že rozhodnutí ukončit kariéru v tomto věku bylo složité, ale zdraví máme jenom jedno. Gadži, hodně štěstí do další životní etapy a ať máš ze života minimálně stejnou radost, jako po vstřelení tohoto gólu,“ zveřejnila Sparta video, kde Hovorka v rudém dresu vsítil kuriózní gól zadnicí.