Daniel Fila (vlevo) v teplickém dresu.Zdroj: Deník/ Jan Škrle

Daniel Fila

Když před dvěma lety Zbrojovka opět sestoupila z první ligy, chtěl jí pomoct k návratu. Jenže na tehdy osmnáctiletého útočníka Daniela Filu uplatnila výstupní klauzuli Mladá Boleslav a český mládežnický reprezentant brněnskému klubu zamával.

Už po půl roce se stěhoval do pražské Slavie, která jej v září minulého roku odeslala na hostování do Teplic. Dvacetiletý mladík zatím v nejvyšší české soutěži naskočil do sedmdesáti utkání a vstřelil deset branek.