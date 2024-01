Velký návrat po dvou a půl letech. Slávistický dres znovu oblékne David Zima. Třiadvacetiletý reprezentační obránce se vrací do Edenu po italské štaci v FC Turín.

David Zima se vrátil do Slavie. | Foto: www.slavia.cz

David Zima podepsal s pražským klubem smlouvu do června 2028. „O Davida jsme stáli od začátku přestupního období. Byl to on sám, kdo to rozhodl v náš prospěch, přestože na něj existovaly nabídky blížící se dvojnásobku naší transferové ceny. Vážím si toho, že dal přednost Slavii v konkurenci dalších pěti evropských klubů a navíc respektoval výši platového stropu klubu,“ řekl předseda klubu Jaroslav Tvrdík.

Slavia za Zimu zaplatí čtyři miliony eur (zhruba 100 milionů korun). „Již jeho první transfer do Turína pokryl náklady obou jeho příchodů. Věřím, že pomůže Slavii k naplnění jejich sportovních ambicí a v budoucnu ho čeká velký přestup do klubu top evropské ligy. Za posledních pět let jsme prodali hráče za více než 100 milionů euro, nyní 4 miliony investujeme, ale jsem přesvědčen, že se nám to sportovně i finančně vrátí,“ doplnil.

Zima jako Stanciu

Červenobílí by tak měli vyrovnat historicky nejdražší příchod hráče do české ligy, v roce 2019 zamířil za přibližně stejnou částku rovněž do Edenu rumunský záložník Nicolae Stanciu.

Zima opustil Slavii v létě 2021 po dvou mistrovských titulech. Teď se vrací z italského FC Turín zpátky. „Je to návrat domů. Byl jsem tu rok a půl, což pro mě byla nejkrásnější léta mé fotbalové kariéry. Moc rád bych je zopakoval,“ svěřil se na klubovém webu. „Ze Slavie jsem nikdy vlastně úplně neodešel, protože jsem zůstal ve skupině hráčů na WhatsAppu až doteď," zasmál se.

„Příchodem Davida Zimy končí přestupní období, jehož cílem bylo výrazné posílení kádru na rok 2024. Chceme naplno využít příležitosti ve všech třech soutěžích. Pokusit se o postup z osmifinále Evropské ligy, porvat se o titul a připravit se na boj o Ligu mistrů,“ dodal Tvrdík.