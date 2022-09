Dánský kouč, který má Spartu dovést po osmi letech k titulu, si vážnost situace dobře uvědomuje, ale snaží se udržet pozitivní myšlení. „Nevidím problémy, vidím výzvy. Jsme tým, který se snaží růst. Zatím se nedostáváme do tolika příležitostí, do kolika bychom chtěli a také je proměňovat. Musíme to přijmout jako výzvu a být v ofenzivní fázi jednoznačně lepší,“ řekl.

Proti Zlínu Priske postavil sestavu bez kreativního záložníka a se dvěma útočníky Kuchtou a Čvančarou. Tenhle tah ale nevyšel.

„Chybí nám víc odvážných hráčů schopných přejít jeden na jednoho. Je to jedna z věcí, která nám schází. Chybí nám Péša, Šulo, Krejčí. To jsou hráči, kteří si troufnou v soubojích jeden na jednoho. Zároveň odešel nejlepší útočník týmu Adam Hložek, v průběhu sezony nás opustil Dávid Hancko. Samozřejmě do toho počítám i Bořka Dočkala, který ukončil kariéru,“ vyjmenoval Priske. „Hráči jako Daněk a Jankto jsou kreativní a věřím, že v budoucnu nám pomůžou vytvářet více šancí a dostávat se do předfinální a finální fáze.“

Přijde nějaká posila?

Sparta se snaží tým ještě víc posílit. „Jakým způsobem bychom chtěli posílit a co nám chybí řešíme interně. Dokud bude otevřeno přestupní okno, tyto věci komentovat nechci. Nejenom já, ale všichni okolo mě se tady snaží vybudovat co nejsilnější kádr. Mým primárním úkolem ale je pracovat s hráči, které mám k dispozici.“

Priske se momentálně nechce bavit o titulu. „Tápeme. Nevyhráváme a musíme na to nahlížet tímto způsobem. Nyní není debata o titulu na místě, protože vidíme, jaké jsou výsledky Plzně a Slavie, tedy našich konkurentů. Nám se v tuto chvíli nedaří,“ přiznal Dán.

„Pro mě je složité vnímat situaci, ve které tady někteří lidé a fanoušci jsou. To znamená posledních osm let, kdy Sparta nezískala mistrovský titul. Já jsem tu situaci nezažil. Jsem tady jenom krátkou dobu. Nezměním minulost, zajímám se o to, jakým procesem tým a klub v tuto chvíli prochází. Proces bude nějakou dobu trvat. Věřím, že hráči zůstanou silní a půjdou po cestě, kterou jsme nastavili,“ uzavřel.