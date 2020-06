Jablonec prohrál v Ďolíčku jednoznačným výsledkem 0:3. A to zejména díky bídnému prvnímu poločasu. Náš tým tak v posledním kole základní části ztratil třetí pozici a do nadstavbové části půjde ze čtvrtého místa.

K poslednímu zápasu základní části ligové soutěže cestoval náš tým bez kapitán Hübschmana, na pažit dobře hrajících „klokanů“ vypustil kouč totožnou základní jedenáctku jako ve středu proti Karviné. To domácí jisti si už prostřední skupinou udělali podstatně víc změn, v nominaci chyběli Jindříšek, Köstl i Pulkrab, jen na lavičce byli připraveni Květ, Hronek, Vodháněl či Bartek.

Domácí přesto vstoupili do zápasu lépe a potvrzovali svou aktuální formu. První šanci si vytvořili už po pěti minutách hry, z pravé strany přišel do našeho vápna dobrý centr, který Mosquera hlavičkoval koníčkem pod břevno, náš gólman ještě stihl míč mířící pod břevno vyrazit na rohový kop. Po něm hlavičkoval stejný hráč znovu, tentokrát mimo jablonecké tyče. Našim hráčům první varování nestačilo, o dalších pět minut později zacentroval Vacek opět z naší levé strany, ve vápně předskočil Holíka Mosquera a hlavou k tyči otevřel brankový účet utkání – 1:0.

Za další tři minuty bylo pro jablonecké ještě hůře, Vaníček měl ve vápně dost prostoru, poslal na vzdálenější tyč polovysoký balon, do kterého se položil Dostál a v krkolomné pozici nasměroval míč přesně k tyči na 2:0.

Zakřiknutý Jablonec se za celý poločas nezmohl na odpověď. Další střelu Vacka naši obránci stačili zblokovat. Náš tým byl směrem dopředu prakticky neškodný, to Vršovičtí solidně kombinovali a byli i nebezpeční, ve 36. minutě napálil odražený balon z hranice velkého vápna Vacek bez přípravy těsně nad Hrubého břevno. Prvního náznaku zakončení se Severočeši dočkali až před poločasovou pauzou, Sýkora ale po rohovém kopu nebyl v zakončení přesný.

Trenér Rada reagoval na bídný výkon hned dvojím poločasovým střídáním, místo Kroba a Pilíka vyběhli do druhé půle Matoušek s Černákem. Právě jablonecký odchovanec Černák se tři minuty po pauze opřel pěkně z voleje do odraženého balonu a poslal ho přesně k tyči, jenže první ligovou gólovou radost mu zkazil pomezní rozhodčí, který předtím signalizoval ofsajd a snižovací branku našim barvám neuznal. Vzápětí Černák hlavičkoval na branku po centru Považance a řádně protáhl Lé Gianga v domácí brance. Náš tým byl najednou aktivnější a snažil se prokombinovat do zakončení.

Tutovku na třetí branku ale měli paradoxně domácí, Vacek sklepl v našem vápně na Vaníčka, jenže ten z penaltového puntíku přestřelil. Na opačné straně Černák v pádu vyslal do sóla na brankáře Matouška, ten zkoušel vybíhajícího Lé Gianga přehodil, jenže míč skončil vedle branky Bohemians. Černák vzápětí přehlavičkoval hned dvojici „klokanů“, ale svou hlavičku po centru Holíka mezi tyče neumístil. Šestnáctiletý jablonecký štírek Černák si při svém druhém ligovém startu nebral servítky, drze si vrhl do vápna mezi dvojici protihráčů, jeho zakončení ale Bederka vykopl na roh.

Deset minut před koncem přišla pro Jablonecké definitivní rána, Schumacher dostal na křídle dost prostoru, ve vápně našel střídajícího Hronka, kterému už stačilo jen nastavit nohu a svůj stý ligový start oslavil brankou na 3:0.

Jablonec asi v závěru nedokázal korigovat, Považavec se probil do vápna soupeře, ale své zakončení nasměroval vedle. Víc šancí už utkání v Ďolíčku nenabídlo, a protože v současně hraném utkání Sparta svůj zápas na Slovácku zvládla vítězně, dostala se před náš tým na třetí místo, Jablonec půjde do nadstavby ze čtvrté pozice.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 3:0 (2:0)

Branky: 10. Mosquera, 14. Dostál, 80. Hronek. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Vitner. ŽK: Mosquera (Bohemians). Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Bohemians: Le Giang - Bederka, Dostál, Krch, Schumacher (83. Šmíd) - Vacek (68. Květ), Hůlka, Ljovin, Mosquera (83. Ugwu) - Vaníček (60. Vodháněl), Nečas (60. Hronek). Trenér: Klusáček.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob (46. Černák) - Pleštil, Kratochvíl, Považanec, Pilík (46. Matoušek), Sýkora - Doležal (74. Chramosta). Trenér: Rada.