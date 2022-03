Nedělní derby nepřineslo parádní přehlídku útočného fotbalu, technických fines a potlesku ve stoje. Vyznačovalo se tvrdými souboji a maximálním nasazením, často přesahující únosnou míru a polský rozhodčí Marciniak tahal jednu žlutou kartu za druhou.

"Soupeři si nic nedarovali, bylo to hodně o soubojích," uznal trenér vítězů.

Euforie v Edenu. Mistrovská Slavia ovládla derby, Sparta je ze hry o titul

Hodně specifický zápas to byl hlavně pro slávistického stopera Davida Hovorku. Ten totiž nastoupil k ostrému zápasu po dlouhých 13 měsících.

"Šílené tempo, věděl jsem, že mě nečeká nic lehkého," řekl po utkání s úsměvem. "První poločas jsem se trochu vařil, pak už jsem se rozběhal. Po tak dlouhé době to bylo nádherné. Chtěl bych poděkovat všem, kdo je mojí součástí. Věřím, že mě to nakopne dál," dodal.

Bah nakouřil granát

Slávisté byli blízko úvodnímu gólu po půl hodině hry. Holec nejprve reflexivně vyškrábl hlavičku Sora, střelu Juráska zastavila tyč. Když už to vypadalo, že se půjde do šaten za bezbrankového stavu, přišel vítězný gól. Bah poslal před branku přesný centr a Lingr se "rybičkou" vrhnul k zemi, míč šikovně škrtnul a Holec neměl šanci.

"Byl to instinkt. Alex Bah tam nakouřil granát a já věděl, že musím hlavou. Nastavit nohu, tak to netrefím," řekl střelec, který se prosadil pojedenácté v sezoně.

Ze života rozhodčího. I derby na vesnici může vypadat jako mač Sparty se Slavií

Do druhého poločasu nastoupili sparťané se zvýšenou aktivitou. "O přestávce jsme si říkali, že pokud prohrajeme, s titulem už to budeme mít hodně složité. Ten zbytečný gól čtyři minuty před poločasem nás hodně mrzel. Prohráli jsme osobní souboj na půlce a soupeř to potrestal. Tyhle momenty prostě rozhodují a v nich jsme byli slabší," uznal trenér Sparty Pavel Vrba.

Hosté byli v ofenzivě neúčinní a slávisté si hlídali vedení. To nakonec pojistil ve druhé minutě jedenáctiminutového nastavení (kvůli ohni v sektoru Sparty) po geniální Teclově přihrávce Schranz.