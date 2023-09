Nespočet faulů, dvě červené karty, čirá nenávist. Derby mezi Slavií a Spartou (1:1) však neskončilo na hřišti. O pozoruhodné pokračování se mimo jiné postarali rozhodčí Ladislav Sziksay a domácí kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia remizovala se Spartou 1:1 | Foto: CPA

Nezapomenutelný zápas, ale ne kvůli fotbalu. Nedělní (v pořadí 308.) derby mezi Slavií a Spartou vzbudilo rozruch. „Od začátku jsme věděli, že utkání bude nervózní,“ líčil rozhodčí Ladislav Sziksay.

Zvládl svou úlohu? Hráči mu to neusnadnili. Provokace střídala provokaci, o trapných simulacích snad ani netřeba psát. Na výkon muže s píšťalkou existují dva úhly pohledu. Jenže i pochvalné komentáře zmizely poté, co řekl do kamery vpravdě bizarní výrok.

„Jako rozhodčí chcete, aby se hrál fotbal, takže metr nastavíte trochu volnější. Ale během utkání zjistíte, že to nelze, tak jsme to chtěli více rozpískávat a kouskovat hru, aby nedocházelo ke konfliktům,“ uvedl Sziksay v přímém přenosu O2 TV Sport.

Kontradikce jako vyšitá. Zmíněné věty si odporují. Kouskováním hry ničemu nepomohl. Naopak. Hlavní arbitr selhal.

Nikdo se neomluvil

Avšak o ještě bizarnější vyjádření se postaral Jindřich Trpišovský. Uznávaný trenér. Na tiskové konferenci měl reagovat na bitku mezi Janem Bořilem a Ladislavem Krejčím, do níž se hodlal zapojit i člen slávistické lavičky Pavel Řehák. „Co vím, tak chtěl tu situaci uklidnit,“ konstatoval kouč sešívaných.

Záběry na běsnícího asistenta, který nemá na hřišti během zápasu co dělat, svědčí o opaku. Trpišovského neomlouvá ani fakt, že tento moment prý neviděl nebo to, že stejně vypěnil vedoucí hostujícího mužstva Miroslav Baranek.

Největším faulem celého zápasu je ovšem fakt, že nikdo nechce uznat vinu. Slavia ani Sparta nevzkázaly nic jako: „Chtěli bychom se omluvit fanouškům.“