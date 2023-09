/ANKETA/ Nedůstojné derby pražských „S“ plné excesů mělo disciplinární dohru. Fotbalová veřejnost čekala exemplární trest. Jenže z verdiktu komise jsou všichni v šoku. Postihy, které vyfasovali hříšníci ze Slavie a Sparty, jsou neadekvátní. Deníkem oslovení šéfové disciplinárek se shodli, že by trestali mnohem tvrději.

Zástupci regionálního fotbalu mají jasno: Je na čase zavést opravdu exemplární trest, který bude bolet a kdy se dá najevo, že kultivace prostředí není jen fráze.

„Pokud se podobné excesy, pěstní souboje nebudou tvrději, exemplárněji trestat, budou se podobné situace opakovat. A možná ještě více hrotit,“ zdůraznil předseda disciplinární komise Zlínského KFS Zdeněk Kadlček.

Pro připomenutí, tresty po derby byly následující: kapitán Slavie Jan Bořil dostal za potyčku v derby s Ladislavem Krejčím stopku na čtyři zápasy, sparťanský kapitán na dva. A jak dopadli asistenti, kteří vběhli na trávník? Domácí Pavel Řehák dostal pokutu ve výši 40 tisíc korun a zákaz na dvě soutěžní utkání. Jeho protějšek Miroslav Baranek obdržel za narušení řádného průběhu hry pokutu ve výši 10 tisíc korun a zákaz na jeden zápas.

„Tresty jsou velmi mírné, neadekvátní. To je výsměch fotbalu,“ nechápal šéf disciplinárky Zlínského KFS Kadlček, který je současně členem disciplinární komise pro soutěže na Moravě.

Stejně to vnímá i jeho kolega na opačném konci republiky. „Ty tresty jsou malé. U nás v okrese by to byla pokuta pro hráče jeden dva tisíce. A trest? Minimálně šest zápasů,“ prozradil Milan Brynda, šéf disciplinární komise OFS Děčín.

„Když si vezmu, že někdo dostane červenou za jasné podražení a pak má stop na čtyři zápasy, tak mně tresty v derby přijdou směšné,“ zakroutil hlavou Brynda.

Trenéři na hřišti? To se nevidí ani v pralese

Předsedu disciplinární komise v pardubickém okrese Michala Buriánka zaskočilo chování trenérů Řeháka s Barankem. „Přiznám se, že nic podobného jsem nezažil ani na okresní scéně a do neděle by mě nenapadlo, že to někdy uvidím na ligové scéně,“ žasl.

Fotbaloví funkcionáři se pozastavují i nad celkovou nevraživou atmosférou v derby. Slávističtí fanoušci se „pochlubili“ obřím choreem s nápisem: Sparta k**va je! Ze sparťanského kotle zase létaly dělobuchy mezi domácí fanoušky. Činovníci by rádi viděli exemplární trest.

„Z toho fotbalu jsem zhnusen. Opravdu. Jestli tohle má být zrcadlo našeho fotbalu, tak je to tragédie,“ zlobil se Svatopluk Pešat, předseda disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu.

„Tohle je celospolečenský problém. Řešit ho musíme všichni, bez ohledu na to, jestli máme, nebo nemáme fotbal rádi. Tohle jednání je odrazem celé naší společnosti. Každý si myslí, že si díky demokracii může dělat, co chce, ale takhle to není,“ upozornil Pešat.

„S fanoušky je to v poslední době na všech úrovních velmi těžké. Agresivita ve společnosti stoupá, všechno je navzájem propojené,“ souhlasil Roman Šoukal, šéf disciplinární komise krajského svazu na Vysočině.

Kultivace fotbalového prostředí je však během na dlouhou trať. „Po stránce zlepšení kultury na stadionech a obrazu fotbalu jako produktu se udělal kus práce. Byla by škoda na základě jednoho vyhroceného utkání na všechno dobré zapomenout,“ zdůraznil Buriánek.