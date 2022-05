„Brian byl jako trenér formován systémem Midtjyllandu, který má za cíl vyhrávat, rozvíjet hráče a dávat příležitost mladým talentům. To jsou stejné cíle, jaké máme i my ve Spartě. S tímto způsobem práce dokázal vyhrát titul v dánské lize a následně postoupit přes kvalifikaci do skupinové fáze Ligy mistrů,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický k příchodu trenéra Briana Priskeho z Dánska.

Sparta představila nového trenéra. Na Letnou přichází kat Slavie Brian Priske

Ve Spartě jde o třetího zahraničního trenéra, na Letné už dříve působili Němec Jürgen Sundermann a Ital Andrea Stramaccioni.