Nejvyšší fotbalová liga zažívá divácký boom. FORTUNA:LIGA o víkendu vytvořila nový rekord v návštěvnosti v tomto miléniu. Na prvoligové stadiony si během víkendového třetího kola našlo cestu 70 tisíc fanoušků. Víc jich ve třetím tisíciletí na českou ligu nedorazilo. Navíc průměr téměř 9 tisíc na zápas je nejvyšší od roku 2001. „Zápasy jsou zajímavější než dřív. Je dobře, když se lidi nenudí a je to show,“ říká kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jehož parta v Česku nejvíc táhne.

Útočník Daniel Vašulín jako první skóroval v Malšovické aréně a dostal tribuny do varu. | Video: Deník/Vladimír Machek

Neutuchající podpora fans Slavie, euforie po titulu na Spartě a fenomén nového stadionu v Hradci Králové. Nová sezona první fotbalové ligy fanoušky láká. Hned první kolo vidělo 60 tisíc lidí, což bylo nejvíce za posledních šest let. O třetím hracím víkendu pak padl rekord nového tisíciletí. Na stadiony přišlo 70 022 diváků.

Všechna vyšší čísla v návštěvnosti pocházejí ještě z 90. let minulého století. Absolutní rekord samostatné ligy pak drží podle specializovaného statistického webu CS Fotbal 8. kolo sezony 1996/97 s celkovou návštěvou 84 432 příznivců.

Hned tři zápasy z osmi sledovalo přímo v hledišti přes 10 tisíc diváků. Téměř vyprodáno bylo letos tradičně na domácích zápasech Sparty a Slavie (zhruba 17 tisíc lidí), pěticifernou návštěvu měli i v Plzni. Devět tisíc fanoušků pak přišlo do Hradce Králové, kde se otevíral nový stadion. Prázdná místa byla jen v hostujícím sektoru, jinak by bylo pod novými „lízátky“ vyprodáno.

„Lístky byly pryč za hodinu a půl. Je úžasné, že lidi přišli. Věřím, že nás takhle budou podporovat i nadále,“ doufá Václav Pilař, který sváteční zápas s Českými Budějovicemi ozdobil gólem z penalty na 5:1.

„V Hradci je navíc prodáno přes dva tisíce permanentek, to je úžasné číslo,“ zdůraznil bývalý reprezentant Erich Brabec ve fotbalovém studiu České televize. „Lidi letos chodí všude, třeba v Teplicích teď bylo 5 tisíc,“ poukázal na nárůst diváků na Stínadlech.

Zápasy jsou atraktivnější

Rekordní návštěvnost se zrodila i přesto, že víkend přinesl ochlazení a déšť. Ani nepříznivé počasí ale fanoušky neodradilo od fotbalu. Podle kouče Slavie Jindřicha Trpišovského může za zvýšený zájem větší atraktivita zápasů.

Rekordní sezona 1996/97

(kolo, počet diváků, průměr)

8. - 84 432 - 10 554

4. - 78 368 - 9796

17. - 77 726 - 9716

„Myslím, že těch aspektů výborné návštěvnosti je strašně moc. Je to nějaká atraktivita ligy už od minulé sezony. Vidím změnu ve spoustě týmů, víc než v minulosti jim záleží na ofenzivě. Ve spoustě zápasů se hraje nahoru dolů, což dříve tolik nebylo. Myslím, že fotbaly jsou zajímavější než dřív, třeba i zápasy týmů ze středu tabulky,“ zamyslel se kouč Slavie Jindřich Trpišovský po výhře nad Zlínem 2:1.

Právě zápasy jeho týmu táhnou nejvíc. V loňské sezoně chodilo do Edenu na ligu v průměru téměř 15 tisíc fanoušků. „Když je plno, lidi to baví, je to show. Příští rok ty návštěvy mohou být ještě větší. Je jen dobře, když se lidi nenudí. Mám radost, že poslední dobou vidím na stadionech strašně moc dětí. Musíme udělat vše pro to, aby to pokračovalo dál.“

Nová sezona táhne fotbalové fanoušky:

Kromě atraktivnosti ligy tomu nahrává i termínovka a letní období. Fanoušci mají po dlouhé pauze hlad po fotbale. Přesto by ale mohlo lidi v chození na zápasy něco odradit. Ano, jsou to opakující se přehmaty rozhodčích.

„Rozhodčí dělají vše pro to, aby lidi zas chodit přestali. Buď jsou úplně k ničemu, nebo jsou dobře „zaplacení“,“ rýpnul si na Twitteru do českých sudích jeden z fanoušků. Narážel na hrubé chyby rozhodčího Tomáše Klímy, který v utkání Sparty s Pardubicemi nepotrestal kartou likvidační faul domácího Kaana Kairinena. Nesprávně pak nařídil penaltu pro Letenské, naopak na opačně straně chybně pokutový kop neodpískal. Další penaltovou minelu zase předvedl Dalibor Černý v Hradci.

Emoce na Letné. Tvrdý faul odsuzují i fanoušci Sparty, expert chce konzistenci

„Soudě podle přehmatů sudích bude tento rekord dlouho nepřekonán. Škoda. Hráči se snaží, diváci se snaží, jen rozhodčí jsou pořád stejní,“ povzdechl si další z uživatelů sociálních sítích.

Snad si nový šéf komise rozhodčích Libor Kovařík rychle zjedná respekt a z ligy se nestane vinou sudích zase bramboračka.