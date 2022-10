„Vše důležité už mám za sebou. Teď už mě žádný zákrok nečeká, jen rekonvalescence. Chci se vrátit co nejdřív,“ říká na klubovém webu sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

I když po operaci a pobytu v nemocnici není v top formě, v neděli při derby ve Zlíně už chce být na lavičce. „Uvidím, jak na to ještě bude. Přeci jen ještě mám nějaké limity, ale na stadionu chci být určitě,“ prohlásil.

Šumulikoski byl mimo tým skoro tři týdny. Po zápase Evropské konferenční ligy Slovácka s Partizanem Bělehrad měl známý severomakedonský funkcionář nehodu na elektrické koloběžce, po které musel absolvovat operativní zákrok a strávil nějaký čas v nemocnici.

„V první řadě bych chtěl poděkovat všem fanouškům za vzkazy, které jsem dostal. Bylo jich opravdu hodně. Bohužel jsem v ten moment neodpovídal, ale všem děkuji za obrovskou podporu. Moc si toho vážím a velmi mě to potěšilo,“ uvedl Šumulikoski.

Glosa Libora Kopla: Body ani peníze nejsou, zato slyší zaslouženou chválu

I když kolem jeho zdravotního stavu se krátce po nehodě vyrojila spousta informací, zdaleka ne všechny byly pravdivé. „Co se psalo jsem vnímal zprostředkovaně. Na mobilu jsem byl první dny opravdu minimálně. Informace o otoku mozku nechci ani komentovat. O něčem se asi psát musí,“ mávne rukou sportovní ředitel Slovácka.

Co se stalo již neřeší. Nyní se dívá zase dopředu. „Jsem rád, že jsem zpět,“ přiznal.

Sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski je po vážné nehodě na elektrické koloběžce zpět.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Šumulikoski kvůli nehodě přišel o tři duely. Jednačtyřicetiletý činovník sledoval ligové zápasy v Mladé Boleslavi a doma s Jabloncem z nemocnice, kde se díval i na pohárové střetnutí s Kolínem nad Rýnem.

„Byla to pro mě byla větší bolest, než při samotné nehodě,“ tvrdí s úsměvem. „Nebýt na stadionu, na lavičce a jen to sledovat na obrazovce je opravdová bezmoc. Chodil jsem po pokoji jako lev v kleci. Naposledy jsem to takto zažil, když jsem měl covid, ale toto bylo ještě horší,“ říká.

Fanoušci Slovácka mají smůlu. Zápas v Nice se bude hrát bez diváků

Hráči mu výsledky rozhodně radost neudělali. „Poslední zápas byl z naší strany takový mrtvý. Podobný výkon doma si za poslední roky nepamatuji, ale na druhé straně únava se prostě projevuje. V Kolíně jsme odehráli velmi dobrý zápas, který bohužel body nepřinesl. O to víc mě mrzelo, že jsme nezvládli domácí ligový zápas s Jabloncem. Bohužel jsem nemohl být přímo na lavičce a třeba předat mužstvu nějakou energii,“ smutní.

Nyní už ale vyhlíží návrat na střídačku, nedělní derby ve Zlíně. Na Letnou borci z Uherského Hradiště odjedou odpočinutí a řádně nachystaní. „Věřím, že mužstvo v reprezentační přestávce dobilo baterky a že utkání se Zlínem zvládne a zase se naladí na vítěznou vlnu,“ přeje si nejen Šumulikoski.