Sešívaní zaostávají za lídrem stále o dva body. Přitom všechno mohlo být jinak. Očekávaný střet dvou nejžhavějších kandidátů na titul měl dramatické rozuzlení. Slavii dělilo od výhry - a návratu do čela tabulky - jen pár minut. V nastavení se dostala z penalty do vedení, trefil se Kúdela a narvaný Eden šílel. Jenže pak přišel šok. Polský sudí Frankowski za pomocí VARu písknul pokutový kop i na druhé straně a Beauguel vyrovnal.

Penaltový finiš. Šlágr skončil remízou a k titulu má blíže Plzeň

Na obou stranách závěru plály emoce. Asistent trenéra Slavie Köstl dostal červenou kartu. Domácí fanoušci házeli na hráče Plzně kelímky s pivem a boss Viktorie Šádek reagoval na vyhrocenou atmosféru na tribunách i na slávistické lavičce zdviženým prostředníčkem. Prostě divočina.

„Závěr byl hektický, ale kluci to ubojovali. Byl to strašně těžký zápas. Bod bereme,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek. Jeho tým splnil úkol – před Slavií udržel dvoubodový odstup.

Naopak jeho protějšek byl zachmuřený. „Je to pro nás zklamání, zápas nás stál velké úsilí a hodně energie,“ litoval Jindřich Trpišovský. „Mohli jsme se dostat na první místo tabulky, mít to ve svých rukách. Nechali si to ale proklouznout mezi rukama.“

Neustále prostoje, časté fauly, hodně střetů, zkoumání videa, diskuze… Tohle všechno nehrálo Slavii do not. „Mně se způsob rozhodování nelíbil,“ svěřil se Trpišovský. „Nám to nevyhovuje. Nemáme mužstvo na to, abychom válčili v soubojích.“

Skandál řeší i policie. Rozhodčí se bál o život, fotbalista jej honil v autě

Napjatá atmosféra, kterou umocňovaly důležitost utkání i sporné situace, pohltila i Trpišovského. „Během zápasu se soustředím přímo na utkání, nechci se nechat do ničeho vtáhnout. Byl jsem tentokrát nervózní ohledně některých verdiktů, ale jinak se snažím nevnímat věci okolo a soustředit se na utkání. Každý chce vyhrát, co se děje za mnou, nechci moc komentovat, mám dost své práce před sebou. Jsou věci, které u nás musíme řešit daleko více, než je tohle.“

Statistické okénko v boji o titul. ?

Stopovali jsme čas, ve kterém se nehrálo a takhle to dopadlo. ⤵️



Ve druhé půli nebyl balón ve hře neuvěřitelných 30 minut!



V nastavení pak ze 7 minut byl balón ve hře pouze 2 minuty.



Není na čase naší ligu hrát na čistý čas? ? pic.twitter.com/0mkUsJecm9 — Natálie Bartošová (@Natyyy1905) May 1, 2022

Trpišovský nechce spekulovat, jestli Slavia remízou přišla o titul. „Máme týden na to, abychom se zmobilizovali a zvládli domácí duel se Slováckem. Pak jedeme do Ostravy a končíme derby se Spartou. Všechno to budou těžké zápasy, věříme, že se dáme dohromady a třikrát vyhrajeme. Uvidíme, na co to v součtu bude stačit,“ pokrčil rameny kouč Slavie.

Plzeň hraje proti Spartě, pak jede na hřiště Hradce a končí doma proti Baníku. „Rozhodnuto nic není, zbývají tři zápasy, všechny budou nesmírně těžké,“ upozornil trenér Bílek.