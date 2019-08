Dlouhých třináct let. Baník jede ukončit na Střelnici čekání na výhru

Nikdo ze současného kádru u toho nebyl. A ani to příliš nepřekvapuje. Je to už více než třináct let, co fotbalisté Baníku Ostrava dokázali v lize zvítězit v Jablonci.

Fotbalisté Baníku Ostrava zvítězili v Jablonci naposledy v roce 2006. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Naposledy se jim to podařilo 27. dubna 2006, kdy zajistil Slezanům tři body v poslední minutě útočník Magera. Od té doby se baníkovci na Střelnici trápí. Ukončit černou sérii budou moci v neděli od 16.30 hodin, kdy utkání na severu Čech začne. „V Jablonci se nám dlouhodobě nedaří, to víme. Navíc z posledních dvou zápasů jsme tam nezískali ani bod při skóre 0:6. Bude to těžké. Věříme však, že jak jsme zlomili špatnou sérii se Slováckem, zlomíme i tu v Jablonci,“ řekl obránce Baníku Jiří Fleišman. „Víme, jak dlouho jsme v Jablonci nevyhráli, celkově se nám tam nedaří. Budeme chtít potvrdit body, které jsme uhráli doma s těžkým soupeřem. Byla by škoda je ztratit. Čeká nás ale náročné utkání, i proto, že tam budeme bez diváků,“ připomněl záložník Baníku Milan Jirásek zákaz výjezdu fanoušků od Disciplinární komise LFA. „Vždycky jsou soupeři, na které se vám hraje špatně, a pro nás mezi ně Jablonec patří. Zase je třeba říct, že v posledních letech patří do české špičky a je srovnatelný třeba se Spartou nebo Plzní. Patří určitě do top pětky. Bude důležité být produktivní, využívat všechny šance, protože bude těžké si je tam vypracovávat,“ prohlásil Jirásek. Bude zajímavé pozorovat, jak se na hráčích Jablonce podepíše poslední debakl 0:4 v Příbrami. „Ukázalo se, že se dají porazit, že jsou jen obyčejní lidé jako my. Můžeme jen doufat, že jejich případné chyby potrestáme jako Příbram, i když je třeba zdůraznit, že Jablonec je doma ohromně silný,“ uzavřel Jiří Fleišman. Bič na neukázněné řidiče v Beskydech. Zvýší radary bezpečnost? Přečíst článek ›

Autor: Jakub Nohavica