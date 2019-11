Další z fotbalových svátků bude v neděli hostit Opava. Do Městských sadů míří pražská Sparta. Letenští, historicky nejlepší klub u nás, zatím výsledkově tápou. Nicméně totéž platí i v podání domácí Opavy.

Přejít do galerie

Ivan Kopecký. | Video: Petr Widenka

Opava už dvanáctkrát v řadě nevyhrála, naposledy se z tříbodového zisku radovala dvacátého července, což už je pořádný pravěk. Sparta je v tabulce sedmá, nicméně ve Slezsku bude v roli velkého favorita. „Pro mě je to pořád top klub, nemá sice nyní takové výsledky, jak by si představovala, ale pro mě je to tým z nejlepší trojky. Je jen otázkou času, kdy půjde tabulkou nahoru. Musí ještě více vylepšit týmové pojetí,“ říká na adresu Sparty Pavel Zavadil.