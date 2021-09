Jedním z hlavních aktérů roztržky u střídaček byl i trenér Slovácka Martin Svědík, který si nejprve vyměnil názory právě s odcházejícím bývalým reprezentantem, následně přiběhl kondiční trenér Fastavu Michal Molek a bylo veselo.

„Vyprovokoval to ten jejich masér. Vůbec jsem nevěděl, o co jde,“ tvrdil po zápase domácí kouč.

Z konfliktu ale vědu nedělal. „Emoce byly z obou stran, což se stává,“ míní. „S Prochym (Procházka – pozn. red.) jsem si to vyříkával, stejně jako se Zdendou (Grygera – pozn. red.). Nic zásadního jsem jim neříkal. Kdyby to zůstalo mezi námi třemi, bylo by to v pořádku,“ míní impulzivní trenér.

Zlínský kouč Jan Jelínek stál opodál, situace se snažil spíš zklidnit. „Vůbec jsem nevěděl o co šlo. Ani jsem se pak nikoho neptal,“ říká hostující lodivod. „Vím, že na konci tam jeden domácí hráč (Hofmann – pozn. red.) na nás něco pokřikoval, ale to bylo vše,“ zůstal v klidu Jelínek.

Humbuk i díky němu brzy utichl, ve druhém poločase už žádné slovní výpady nebyly.