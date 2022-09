Podle stávajícího majitele plzeňského klubu Adolfa Šádka se nic nemění na jeho záměru najít významného investora či nového majitele klubu. „Dál platí, že klub prodávám. Ale mám asi víc času vybírat partnera, který by klub rozvíjel podle našich představ. Na tom se nic nemění,“ prohlásil první muž plzeňské Viktorie s tím, že jednání nepodmiňuje svým setrváním v klubu. „Tuhle podmínku jsem nikdy neměl a do budoucna ani mít nebudu. To všechno bude ryze na novém majiteli či investorovi,“ doplnil Adolf Šádek při úterním představení prémiového partnera plzeňské Viktorie, kterým je online sázková společnost Betano.