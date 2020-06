/FOTOGALERIE/ Nejvyšší fotbalová liga se opět rozjela a pomalu nabírá na obrátkách. FC Fastav Zlín hostil v sobotu doma klub Baník Ostrava. Kvůli mimořádným opatřením proti šíření nového typu koronaviru však zůstaly brány stadionů pro veřejnost zavřené. Hráči sice hráli před prázdnými tribunami, skalní fanoušci je i přesto přišli povzbudit. I za cenu toho, že zápas museli sledovat škvírami skrz plot, zavěšení na bráně či na štaflích.

Fotbalový zápas první ligy mezi Zlínem a Ostravou - dění kolem stadionu | Foto: Deník / Jakub Omelka

„V hospodě mají televizi, ale to není ono. Tady jsme přímo u toho. Nechceme sedět v hospodě vedle stadionu. Snad se stadiony ještě do konce ligy otevřou. Myslím, že postupně mohli pouštět alespoň ty, kteří si koupili pernamentku,“ řekla Sandra Zapletalová, fanynka Baníku z Luhačovic. „Pocházím napůl z Ostravy. Tatínek by nás vydědil, kdybychom nefandili Baníku,“ směje se Sandra.