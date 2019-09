Během devíti kol už nasázeli Středočeši 21 branek, a taky proto jsou v tabulce třetí za vedoucí Slavií a Plzní. „Mají kompaktní tým, který ještě posílil. Bude to těžké,“ řekl stoper Baníku Václav Procházka.

Hrát zrovna v Mladé Boleslavi, z toho jde velký respekt. Co říkáte na jejich útočnou sílu?

Je třeba přiznat, že statistiky mají opravdu velice dobré. Těch šancí si vytvoří v utkání tolik, že pak ty góly prostě dají. Mají vpředu dva kvalitní útočníky. Komličenko má velké sebevědomí. Budeme se snažit neinkasovat, ale bude to dřina. Celý mančaft musí dobře bránit a ve vápně si musíme dát pozor na oba útočníky, což je práce hlavně nás, obránců.

Jeden gól za druhým střílí zmiňovaný útočník Komličenko. Co na jeho nebývalou produktivitu říkáte?

Měl skvělou loňskou sezonu a chytil začátek i té letošní. Když to tam padá, tak ten útočník pak má sebevědomí a na Komličenkovi je to hrozně vidět. Zatím mu to opravdu hodně střílí. Boleslav ale není úplně jen o něm. Je tam Matějovský, Bucha, kteří šance vytváří. Ten tým je kompaktní. Čeká nás velice náročné utkání.

Baníku to se Středočechy dlouhodobě nejde. Naposledy to byla hořká porážka 0:1 ze závěru sezony, kdy šlo o postup do Evropské ligy…

Ten poslední zápas si samozřejmě vybavuju nejvíc. To už byla Boleslav v dobré formě. Měli už rozehraného Komličenka, teď ještě posílili, ten mančaft se dál lepší. Vždy jsem je bral jako tým, který hraje o Evropu, měli vždy ambice, teď mají dvě dobré sezony, a potvrzují to i v té letošní.