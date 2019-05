/ROZHOVOR/ V dalším zápase Fortuna: ligy Jablonec nadělil soupeři čtyři góly.

Na snímku je jablonecký střelec Martin Doležal. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Jednoznačné vítězství. To byl zápas pro vás tak lehký?

Podle výsledků to tak vypadalo, ale lehké utkání to pro nás určitě nebylo. Před zápasem jsme věděli, že nás čeká nepříjemný soupeř, který postoupil do finále poháru a v posledních utkáních chytil velmi dobrou formu. Ostrava je bojovné mužstvo a i tady to chtěla ubojovat, ale naštěstí se jí to nepovedlo. Myslím si, že jsme měli celý zápas pod kontrolou a zcela zaslouženě jsme vyhráli. Nakonec jsme ještě mohli pár gólů přidat, ale snad jsme si něco nechali napříště.