Plzeň – FK Jablonec 2:1 (0:1)

„Je to pro nás tragédie,“ hlesl po zápase Martin Doležal a pokračoval, „je v nás obrovské zklamání… Já si nepamatuji, že bychom si tady v Plzni vytvořili šest, sedm tutových šancí. Bohužel jsme je neproměnili a nakonec jsme byli po zásluze potrestáni.

Zdálo se, že se vás Plzeň bojí.

Bála, nebála… Plzeň nastoupila se dvěma dvoumetrovými hráči Chorým a Beugelem a věděli jsme, že celej zápas budou na ně balony jen nakopávat, a to také dělali. Pak tam místo Chorého přišel další hlavičkář Bakoš a jejich důraz se ještě zvětšil. Bohužel pro nás to tam dvakrát propadlo, přišel centr z pravé strany a proměnili to. Prostě jsme nedokázali využít našich šancí a nevím, kdy jich zase tolik budeme v zápase mít. Dneska jsme sehráli dobrý zápas, ale když si proti Plzni vytvoříte šest šancí, tak musíte dát aspoň tři góly, a pak bychom tady uhráli vítězství.

Kterou z šanci si vyčítáte vy?

Asi tu ve druhém poločase, kdy mi to tam dal Vata /Vatajelu/ přes obránce. Sice jsem dostal balon trošku do úhlu, ale vyřešil jsem to špatně. Zpětně si říkám, že jsem měl brankáře přehodit. Ztroskotali jsme na neproměňování šancí, což nás trápí celou sezonu.

Nezatáhli jste se v posledních deseti minutách příliš?

Někteří už jsme toho měli dost, neměli jsme už takový dranc dopředu a nepodrželi jsme balon, jen jsme to odkopávali. Domácí se chtěli dotáhnout na Slavii, která jen remizovala, dali do toho všechno a za závěrečný tlak byli nakonec odměněni. I takový je fotbal a pro nás to je tragédie.

Byl zlomovým bodem příchod Kayamby?

To nevím, prostě mu to vyšlo. Přišel totiž už do unavené obrany a vyšly mu dva centry, po kterých padly góly. Ale tenhle zápas jsme si prohráli sami a je to velká škoda.

Ztrácíte na Spartu devět bodů. Je boj o třetí místo už spíš utopie?

Těžko říct, může se stát všechno. Kdybychom uhráli aspoň bod, byla by šance větší. Ale to všechno se uvidí, zajíci se počítají až po honu. My se samozřejmě budeme dál snažit a bojovat o body.

Vlastimil Cakl