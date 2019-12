„Bez gólu se prostě nedá vyhrát. Zase jsme doplatili na produktivitu,“ postěžoval si trenér domácích Luděk Klusáček. Jeho svěřenci neodehráli úplně špatný zápas, ale dokázali se dostat maximálně před pokutové území soupeře.

Dvě nuly svítily na ukazateli skóre ve druhé půli pouze dvanáct minut. Pak se k odraženému míči dostal Diop a hosté se ujali vedení. „Věděli jsme, že zápas bude o prvním gólu. Proto jsme byli rádi, že jsme ho dali my,“ těšilo jednoho z nejaktivnějších hráčů, ostravského Nemanju Kuzmanoviče.

Domácí se čtvrt hodiny před koncem dožadovali penalty, ale pád Havla rozhodčí nevyhodnotil jako nepovolený.

Cenné vítězství

Rozhodující moment utkání pak přišel v 82. minutě. Fleischman měl klid na přesný centr, uprostřed šestnáctky si na míč naběhl Kuzmanovič a i když si míč nejprve nedokázal ideálně zpracovat, propasoval ho do sítě 0:2. „Tento moment rozhodl, pak už bylo jasné, že vyhrajeme,“ těšilo střelce vítězné branky.

Ostravský Baník se tak radoval z prvního venkovního vítězství od začátku srpna, kdy uspěl v derby na hřišti Opavy. „Někdy nás dopředu posouvá i prohra, ale tentokrát jsme hodně šťastní, že jsme v Ďolíčku uspěli. V něm prohrály jiné týmy, my ne. O to je to cennější,“ neskrýval spokojenost ostravský kouč Bohumil Pánik. Klokan pláče, Baník slaví. Co přinese ligový víkend?

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 57. Diop, 82. Kuzmanovič. Rozhodčí: Cieslar - Moláček, Vitner - Ardeleanu (video). ŽK: Fillo (Ostrava). Diváci: 4012.



Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Krch - Havel, Vacek (58. Vaníček), Jindřišek (79. Keita), Hronek, Podaný - Ugwu (88. Nečas), Vodháněl. Trenér: Klusáček.



Ostrava: Laštůvka - Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter (66. Procházka), Jirásek, Hrubý, Granečný (51. De Azevedo) - Kuzmanovič, Diop (90. Šindelář). Trenér: Páník.