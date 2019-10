Sledoval jste zápas Slavie proti Barceloně?

Samozřejmě, kdo by si ho nechal ujít. Ale my dobře víme, co od slávistů můžeme očekávat. Takže jsem jejich hru nijak zvlášť nestudoval, na utkání jsem se podíval jako každý jiný fanoušek fotbalu.

A co jste říkal na výkon sešívaných?



Slavia měla pasáže, kdy dostala Barcelonu pod tlak. Na druhou stranu její soupeři nedotáhli některé brejky. A díky tomu mohla Slavia urvat i nějaký ten bodík.

Mužstvo z Edenu obhajuje titul, teď vede českou ligu o šest bodů. Existuje vůbec šance, jak je zastavit?



Slávisté mají velmi dobré mužstvo, o tom není žádný pochyb. Ale i my fotbal umíme. V minulé sezoně jsme je doma dokázali porazit. A na to budeme chtít navázat. I naši soupeři mají svoje slabiny, zkusíme je využít. Ale jen když odevzdáme na hřišti absolutní maximum, máme šance znovu uspět.





V Edenu jste zase dvakrát prohráli. Jakou roli hraje ve vašich vzájemných zápasech domácí prostředí?



Víme, že máme doma sílu, neztrácíme tady lehce body. Věřím, že právě domácí prostředí může sehrát důležitou roli. I ve fotbale to tak bývá, že se každému hraje lépe před vlastními fanoušky.

A před nimi jste minule porazili Baník 3:0. Nakoplo vás to?



Jasně, máme na co navazovat. Dařilo se nám kombinovat, vytvořili jsme si řadu šancí, jen jsme jich mohli víc využít. Ale se Slavií musíme také dobře bránit, nesmíme ji pouštět do šancí. Víme, že tentokrát bude soupeř ještě o level těžší. Takže i my musíme zahrát lépe.