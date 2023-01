Sparta pro Dominika Holce nebyla ideální destinací. Za dva a půl roku působení na Letné už je to podruhé, co je poslaný slovenský brankář na hostování. Nejprve šel rodák z Českých Budějovic v jarní části sezony 2020/2021 do polské Čenstochové, aktuálně jde na půlroční hostování do Lechu Poznaň.

Úvod sezony 2021/2022 začal Holec jako jednička Sparty, v závěru ročníku ale začal dostávat více šancí Milan Heča. V následující sezoně byl Holec opět jedničkou, jeho pozici ale převzal po příchodu z Manchesteru United talentovaný Matěj Kovář.

Kritika fanoušků

Holec má tak na svém kontě ve Spartě pouhých čtyřiadvacet zápasů. „Uvidíme, jak dopadne můj půlrok v Lechu. Upřímně si ale nemyslím, že bych se mohl do Sparty vrátit,“ řekl Holec v rozhovoru pro server sport.aktuality.sk.

Osudnou se pro Holce stala chyba v utkání druhého předkola Konferenční ligy, kdy Sparta nepřešla přes Viking Stavanger a byla odsouzena k další sezoně bez evropských pohárů. Od té doby byl častým terčem kritiky ze strany fanoušků.

Gning za 50 miliónů? A co nový majitel? Teplice začaly zimní přípravu

„S fanoušky to nikdy není jednoduché, nechci ale všechny házet do stejného pytle. Musíte jim ukázat, že na to máte, pokud jsem jim to neukázal, tak mě to mrzí. Je to jejich názor a já jim ho nebudu brát. Na druhou stranu vystupování některých fanoušků vůči nám a dalším lidem v klubu nebylo ideální,“ upozornil Holec.

Svým prohlášením tak osmadvacetiletý gólman dal jasně najevo, že jeho budoucnost nebude spjata s rudým dresem.