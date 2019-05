Co ten penaltový zákrok?

Soupeř mě stáhl. Mohl jsem dát dva góly, ale šance jsem neproměnil, tak jsem alespoň spadl a byla penalta.

V momentě, kdy ji Zavadil kopal, jste byli otočeni zády. Nevěřili jste mu?

Věřili, ale byl to zápas, který jsme chtěli strašně moc zvládnout. Já neměl nervy se na to dívat.

Když jste v prvním poločase zahazovali jednu šanci za druhou, tak to vypadalo, že nemůžete vyhrát…

Někdy to tak prostě je. Jak říkám, gól v první půli by nám hodně pomohl. Překvapilo mě, že Karviná celý zápas jen bránila a čekala. Bylo to jen o tom, kdy ten gól dáme. Čekali jenom na standardky, a ty jsme zvládli.

Jaký byl týden před zápasem? Přece jenom předchozí dva zápasy vám na psychice nepřidaly…

Věděli jsme, co nás čeká. Soustředili jsme se na Karvinou. Chceme využít losu, který máme. Teď musíme porazit Duklu. Nebude to nic jednoduchého.

Dá se říci, že tento týden byl týdnem Pavla Zavadila. Oslavil narozeniny, teď dal vítězný gól.

My jsme mu penaltu nechali k narozeninám, ať má důvod nás na něco pozvat. Ještěže ho máme.