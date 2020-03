I přesto, že fotbalový život utichl, je potřeba řešit smlouvy hráčů. Ne jinak tomu je i v FK Jablonec. Tam se vedení klubu dohodlo hned se dvěma hráči.

pokračují v FK Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Hned dvě vyšly z FK Jablonec. Útočník Jan Chramosta prodloužil smlouvu do 30. června 2022. Dalším hráčem je obránce Jan Krob, který podepsal nový kontrakt do 30. června 2021.

Historicky nejlepší střelec Českého poháru a jablonecký útočník s číslem 19 na zádech Jan Chramosta prodloužil smlouvu v FK Jablonec o dva roky. V aktuální sezóně krásně skóroval patičkou do sítě Sparty. Tato trefa aspiruje na gól roku v České republice. Nyní se zkušený útočník upsal Jablonci na další dvě sezóny.