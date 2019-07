Po letní přípravě se situace obrátila. Nový trenér Fastavu Josef Csaplár před úvodním duelem s pražskou Slavií ukázal na zlínského odchovance, který v dohrávce prvního kola proti obhájci trofeje vyčaroval několik parádních zákroků a nebýt šťastné Hušbauerovy trefy, byl by jedním z hrdinů třaskavé bitvy.

„Nemám žádné předsudky. Řekl jsem mu, že chytá proto, že si to zasloužil. Podle mě do branky patří. Hlavně ať se svými výkony postará, aby chytal co nejdéle,“ prohlásil po pondělním utkání trenér Fastavu Josef Csaplár.

Dostál v těžkém souboji obstál. Neudělal žádnou výraznou chybu, brance však zabránit nemohl. „Gól jsme dostali po nešťastném odrazu,“ připomíná.

„Několikrát jsme to měli na noze, ale dvakrát nebo třikrát jsme neodkopli balon. Zkoušel jsem se tam roztahovat, jak to šlo, ale bylo to blízko. Balon mi šel vedle nohy,“ popisuje inkriminovaný okamžik osmadvacetiletý brankář, který v první půli bravurně zneškodnil Zmrhalovy tvrdé pokusy a po přestávce vytěsnil hlavičku Traorého na tyč.

Ševci ale byli dlouho nebezpečnější než soupeř a kdyby proměnily své příležitosti, klidně mohli nad favoritem vyhrát. „Oba týmy měly šance. Zatímco my jsme žádnou z nich nevyužili, Slavia jednu ano, což rozhodlo,“ poznamenal Dostál.

I zkušený gólman žehral nad mizernou koncovkou. Spoluhráčům z útoku ale nenadával. „Je pravda, že jsme to v první půli měli na noze. Tondu Fantiše samozřejmě podržíme, vždyť jsme tým. Žádné výčitky tady nebudou,“ říká rázně.

Žádné vyčkávání

Moravané vyrukovali na úřadující šampiony s ofenzivní taktikou. Žádné vyčkávání, opatrná hra. To trenér Csaplár svým svěřencům neordinuje. Naopak, ševci se prezentovali aktivní hrou, pohybem, presinkem a vysokým napadáním, s čímž měla Slavia velké problémy.

„Samozřejmě to byl účel. Měli jsme taktiku, kterou jsme dodrželi. Škoda, že to výsledkově nevyšlo, protože soupeře jsme pustili pouze do pár akcí, ale do většího tlaku ne,“ uvedl Dostál.

Ve 42. minutě se se vlastním přičiněním dostal do složité situace, když si vyběhl pro míč, který chytil přesně na hranici šestnáctky. Sešívaní se dožadovali videa, i z hlavní tribuny to vypadalo, že opora Fastavu zahrála rukou mimo šestnáctku. „Hlavně jsem se snažil, aby balon zůstal ve vápně. Úplně přesně neznám pravidla, ale pak jsem se o tom bavil s rozhodčími a ti mi říkali, že to bylo tak tak. Vyšlo to,“ culil se Dosty.

Druhá půle už ze strany Zlína tak dobrá nebyla, přesto domácí tým držel se Slavií dlouho krok. Po obdržené brance už se ale Fastav k pořádnému zakončení nedostal. Výjimkou byla střela stopera Buchty v nastaveném čase, která ale přes bránící hráče stejně neprošla. „Oni po střídání pozměnili rozestavení, bylo to pro nás těžší se tam dostat. Ke konci jsme přesto měli šanci. Škoda, že to tam nepadlo,“ posteskl si spolehlivý brankář.

Nejen Dostál měl velkou motivaci v úvodním zápase nové sezony uspět. „Začínali jsme se Slavií, s mistrem. Pohled na to asi budeme mít takový, že když použiji slova trenéra, tak si to můžeme rozdat s kýmkoliv,“ prohlásil.

Hodnotit nového kouče Csaplára ale zatím nechce. „Nějak to cítíme, ale po prvním kole je brzy,“ dodal.