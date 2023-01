„Máme skvěle připravená hřiště, skvělé podmínky, soustředění probíhá podle plánu. Zápasy mají velmi dobrou úroveň. Duel s Gabalou byl vyšperkovaný, ale to tak tady na soustředěních v Turecku bývá. Nám se to stalo poprvé. Je to škoda, protože jinak to byl férový zápas, ten závěr ho trošku zkazil," okomentoval trenér Teplic pikantní strkanici, která vznikla poté, co si teplický obránce Hybš nenechal líbit tvrdou hru soupeře a také zatlačil na pilu.