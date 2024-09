Turek je zakladatelem investičního fondu 10X. "Jde o nového významného akcionáře, který deklaroval svůj zájem Duklu dále rozvíjet. Věříme, že spojení dosavadního akcionáře Carbounion Invest, který zůstává majoritním akcionářem, a nového akcionáře bude ku prospěchu klubu a přinese výsledky, které si oba akcionáři od transakce slibují," uvedla Dukla.

ČTK klub sdělil, že jednání s novým akcionářem začala loni v září. "Vedení Dukly pochopitelně vítá vstup každého investora, který deklaruje cíle spočívající v dalším rozvoji klubu, a tak je tomu i v tomto případě. Další podrobnosti kolem vstupu nového akcionáře je pro kohokoli z vedení klubu složité jakkoliv komentovat, neboť transakční jednání probíhala mezi novým akcionářem a majoritním akcionářem Dukly Praha," uvedl předseda představenstva Bohumil Paukner.

S investováním na akciových trzích začal Turek, když studoval vysokou školu. Po získání diplomu nastoupil do oddělení transakcí v poradenské společnosti EY. "Díky tomu jsem za sedm let do detailu viděl přes dvě stě transakcí v oborech jako finance nebo energetika, když jsme pracovali pro klienty včetně KKCG, PPF, J&T či Penta. Koukal jsem jim pod ruce a učil se, jak finanční analytiku dělat co nejlíp," uvedl Turek na jaře v rozhovoru pro CzechCrunch.

Majitel Petr Paukner netají, že klub z Julisky ho stál víc, než původně předpokládal. Koncem loňského roku vyčíslil, že jeho investice do Dukly je již téměř půl miliardy korun.

Silného partnera hledal až dosud marně."Kdyby Dukla letos nepostoupila do první ligy, majoritní akcionář by definitivně skončil.Jeho hlavním artiklem obchodu je uhlí, které je v útlumu, takže se zužuje prostor pro sponzorování klubu. Jednání s případnými novými partnery v minulosti probíhala. Skončila ve slepé uličce, dvakrát jsme dokonce narazili na podvodníky, přitom s jedním to došlo dost daleko," uvedl na startu sezony Bohumil Paukner.