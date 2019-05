„Z výsledku jsem zklamaný, kluci dřeli tak, jak se pracovat má. Mrzí mě, že za to nebyli odměněni třemi body,“ přiznal po utkání kouč Dukly Roman Skuhravý.

Přesto, že proti sobě nastoupily dva týmy s nejméně produktivní ofenzivou, fanoušci se nenudili. Jen na úvodní gól čekali téměř 70 minut. Po několika šancích na obou stranách se totiž v 68. minutě prosadil ve skrumáži Daniel Tetour.

Klokanům pomohlo to, že kouč Martin Hašek poslal do hry dlouho absentujícího Júsufa Hilála. Jeho aktivita byla znát a hosté z ní vytěžili i vyrovnávací branku. Sedm minut před koncem se šikovně uvolnil a perfektně našel nabíhajícího Hůlku, který střelou z první nedal Radovi šanci - 1:1.

Klokani v závěru sahali po výhře

„Jusúf je nadstandardní hráč a vyřešil to do centru parádně, trefil náběhového hráče, kde jsme ho neměli správně nabraného, ale to se stane,“ okomentoval situaci Skuhravý.

Hosté nakonec sahali i po třech bodech, ale v samotném závěru své dvě nadějné šance nedokázal zakončit Záviška. Body se tak na Julisce dělily.

„Věděli jsme, že Dukla byla před zápasem v situaci, kdy její možnosti zachránit se jsou spíše v oblasti teorie než reálných možností. Předpokládali jsme, že dokud bude byť tisícina procenta možnosti záchrany, bude dělat Dukla maximum pro to, aby si tu možnost zachovala nebo aby ji případně využila. Tomu odpovídala její sestava i celý zápas. Byl to úplně normální ligový zápas se vším všudy,“ hodnotil zápas trenér Bohemky Martin Hašek. „Po obrovském úsilí, množství šancí, když si myslím, že to je zápas, když se oprostím od emocí, který by Bohemka měla vyhrát, tak ho prostě nevyhrajeme a remizujeme,“ kroutil hlavou.

Skupina o záchranu je hodně zamotaná. Vedou ji Bohemians a na první barážovou příčku mají náskok čtyř bodů. Příbram má ale zápas k dobru.

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:0)

Branky: 68. Tetour - 83. Hůlka. Rozhodčí: Lerch - Vlček, Myška. ŽK: Ostojič, González, Souček, Rada - Pokorný. Diváci: 2714.

Dukla: Rada - Ostojič, Bezpalec, Souček - Holík (76. Podaný), Hanousek, Tetour - Miloševič (90. Djuranovič), Holenda, González (64. Hadaščok) - Douděra. Trenér: Skuhravý.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Jindřišek (73. Vaníček), Vacek, Bartek (41. Vondra) - Reiter, Puškáč (57. Hilál), Záviška. Trenér: M. Hašek.

Tabulka: skupina o záchranu