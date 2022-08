„Je to pro mě popravdě úleva. Tím, že ten gól byl vítězný, tak je ta radost ještě větší. Věřím, že je to jenom začátek. Je důležité někde začít. Jsem rád, že jsem dostal dneska důvěru a splatil ji gólem,“ povídal po zápase spokojený Libor Kozák

Tým trenéra Martina Svědíka musel zápas otáčet. Domácí šli do vedení v prvním poločase z přísně nařízené penalty. Po přestávce Slovácko výsledek otočilo. „Náš výkon se stupňoval od první minuty. Gradoval ve druhém poločase. Po našem druhém gólu už jsme Sigmu do ničeho nepustili,“ hodnotil moravské derby útočník Slovácka.

Devět změn udělal kouč Slovácka oproti zápasu proti AIK Stockholm. V základní sestavě zůstali pouze brankář Nguyen a stoper Hofmann.

„Hrajeme na dvou frontách. Je jasné, že se bude prostřídávat víc hráčů prostřídávat. Těch změn bylo dneska hodně. Na druhou stranu je dobře, že ta konkurence je. Není to jenom o jedenácti lidech, ale patnácti šestnácti,“ říká Kozák.

Svědík se po zápase v Olomouci omlouval Kozákovi: Nedokázal jsem potlačit ego

Slovácko se na čtvrteční odvetu play off Konferenční ligy naladilo vítězně. Celý mančaft ví, jaký úkol před ním leží. „Bude to důležitý zápas, všichni víme, o co hrajeme. Není třeba o tom víc mluvit. Ten cíl je jasný,“ mluví o postupu do skupiny Evropské konferenční ligy Libor Kozák.

V závěru zápasu skandovala početná skupina příznivců Slovácka Kozákovo jméno. Zaregistroval to zkušený útočník? „Jasně. Ta podpora fanoušků ve Slovácku je velká. Hodně jich přijelo do Brna, teď byli slyšet v Olomouci. Jsem rád, že přijeli i v takovém počasí. Moc jim děkujeme,“ pochválil Libor Kozák na závěr skalní příznivce Slovácka.