Od samého začátku se hrálo ve slušném tempu. První větší šanci měl boleslavský Mašek, který si ve vápně našel centr z pravé strany a hlavičkoval jen těsně vedle budějovické branky. Za hosty dál zahrozil Malínský a velkou šanci měli na druhé straně i domácí. Mészárosovu ránu ale chytil Diviš.

Pak už se měnilo skóre – v osmnácté minutě napřáhl z velké dálky Takács, prudký balon obětavě i za cenu inkasované rány do obličeje zastavil na hranici vápna Škoda a posunul ho na Dominika Maška, který zblízka propálil gólmana Drobného.

Výměna brankáře

Oba týmy si v dalším průběhu první půle vytvořily pár dalších akcí směrem dopředu, skóre se ale dál neměnilo. Do kabin se tak šlo za vedení Středočechů 1:0.

Chvilku po změně stran musela Boleslav vystřídat brankáře – Diviš kvůli zdravotním problémům přepustil místo mezi tyčemi náhradníkovi Šedovi. Střídající Šeda měl hned po pár minutách napilno, protože po standardce a závaru před brankou sudí nařídil penaltu.

Hlasy trenérů po utkání:



David Horejší (trenér Č. Budějovic): "Je to pro nás zklamání z výsledku, protože jsme nepředvedli špatný výkon. První poločas byl vyrovnaný, ukázalo se, že Mladá Bolelsav dobře posílila, přišla tam velká kvalita. Druhý poločas byl prakticky v naší režii, měli jsme velkou územní převahu, ze které jsme však vytěžili jen jednu branku. V závěru se od nás štěstí odklonilo. I když v posledních minutách musí být koncentrace větší. Máme kvalitní hlavičkáře, tak nám tam v nějaké 94. minutě nemůže propadnout míč, z čehož Boleslav vstřelila druhý gól. Dneska jsme se přitom vrátili k tomu, co nás zdobilo - k nasazení a přímočarosti. Ale chybí nám vyšší kvalita v poslední třetině hřiště. Mohli jsme z řady situací vytěžit víc."



Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Bylo to zápas se dvěma rozdílnými poločasy. V prvním půli jsme v protiútocích byli nebezpeční a z jednoho jsme i otevřeli skóre. Navíc o pár situací jsme se připravili sami zbytečnou ztrátou míče. Ale i tak byl první poločas z naší strany dobrý. Jenže po přestávce jsme na moje gusto vytvořili pro soupeře hodně standardních situací. Po jedné z nich byla penalta, po další domácí vyrovnali. Ale v závěru se k nám dneska přiklonilo i štěstí."

Boleslavský brankář ovšem dobře odhadl směr, vrhl se ke své pravé tyči a nepříliš dobře umístěnou ránu Čoliće vytáhl. V 85. minutě ale přeci jen kapituloval – přímý kop sklepl naskakující Talovierov na malé vápno pro Patrika Brandnera a ten zblízka srovnal na 1:1.

Vzhledem k ošetřování Diviše i penaltovému zákroku a poradě s videem se druhá půle natáhla víc než obvykle – nastaveno bylo hned sedm minut. A právě nastavený čas nakonec rozhodl. Po přímém kopu vrátil přetažený centr před prázdnou branku Škoda a dobíhající David Šimek vrátil Boleslavi vedení.

Budějovice vzápětí vybojovaly roh a snahu svých spoluhráčů vyrazil z branky podpořit i Drobný. Domácí ale o balon přišli a od půlky se proti prázdné brance Dynama vydal David Douděra, který definitivně pojistil výhru svého týmu v poměru 3:1.

Druhá výhra v řadě

Byla to teprve čtvrtá ligová výhra Mladé Boleslavi v této sezoně, zato ale druhá v řadě. Jarolímův posílený soubor potvrzuje zlepšenou jarní formu a po domácím triumfu nad Karvinou veze tři body i z Budějovic.

Aktuálně má Boleslav na patnácté příčce devatenáct bodů a odskočila od sestupových pozic na rozdíl čtyř bodů. Zároveň se na tři body přiblížila Teplicím. V příštím kole bude chtít na slibné výsledky i výkony navázat, čeká ji ale nejtěžší možná výzva – příští neděli doma přivítá Slavii.

SK Dynamo České Budějovice – FK Mladá Boleslav 1:3 (0:1)

Branky: 85. Brandner (Talovierov) – 18. Mašek, 90+5. D. Šimek (Michal Škoda), 90+6. Douděra. Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Dobrovolný. Žluté karty: 43. Alvir (CEB), 86. Havelka (CEB), 90+3. Javorek (CEB) – 37. D. Šimek (MBL), 83. Skalák (MBL).

SK Dynamo Č. Budějovice: Drobný – Čolić, Králik (C), Talovierov, Skovajsa – Havelka, Javorek – Mészáros (76. Ekpai), Alvir (76. Vais), Mršić – Brandner.

FK Mladá Boleslav: Jakub Diviš (53. Šeda) – Douděra, Takács, D. Šimek, Preisler – Matějovský (C) (74. Jirásek), Dancák – Malínský (87. Fulnek), Mašek (74. Skalák), Zmrhal – Michal Škoda.