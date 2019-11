Fotbalisty Fastavu Zlín v sobotu na Letné čeká třaskavé derby se sousedním Slováckem, které poslední dva duely nad regionálním rivalem shodně opanovalo 1:0 a třetí triumf v řadě nad neoblíbeným sokem chce modrobílým příznivcům nadělit k letošním Vánocům pod stromeček.

„Byl by to nejkrásnější dárek nejen pro nás, ale hlavně pro fanoušky. Na derby se těším. Je to nejvíc pro tento klub. Musíme to zvládnout,“ burcuje kapitán Slovácka Vlastimil Daníček.

Na tahu je hlavně Fastav. Ševci se po výměně trenéra zvedli, zvládli dva těžké domácí duely s Plzní a Olomoucí, ale před týdnem pod Ještědem dostali drsný políček, do Baťova města se vraceli pořádně zdrcení.

„Jak sami sobě, tak i lidem dlužíme omluvenku za utkání v Liberci, které se nám nepodařilo výsledkově ani herně. Teď máme v lehce speciálním zápase další šanci debakl odčinit,“ uvědomuje si zlínský trenér Jan Kameník.

Ve Slovácku v minulosti působil, oba kluby dobře zná a cítí, že ševce nečeká úplně tuctový ligový duel.

„Každý vnímá, že je to derby a že hrajeme s týmem, který je tady kousek od nás. Utkání má určitá specifika, jednoznačně ale převažuje to, že se hraje o tři body,“ uvedl Kameník.

Mírný favorit? Borci z Hradiště

Zlín a Slovácko se v nejvyšší soutěži utkají už podvacáté. Zatímco v minulých sezonách byli mírnějším favoritem pokaždé ševci, nyní jsou na tom lépe borci z Uherského Hradiště, kteří prožívají nejvydařenější podzim v klubové historii.

„Až tolik mě to nepřekvapuje. Trenér Svědík tyto výsledky měl už i s jinými týmy, třeba s Jihlavou dokázal vyhrát v Plzni nebo doma se Slavií. To si přenesl i do Slovácka,“ prohlásil Kameník, který soupeře osobně sledoval v pondělí proti Jablonci.

Rivala má ale nastudovaného i z předcházejících zápasů.

„Čeká nás tým, který je delší dobu pospolu a dobře doplněný,“ říká kouč Fastavu.

„Soupeř moc neinkasuje, v obraně pracuje velmi dobře, takže je těžké se tam dostat, následně na to mají dobrý přechod do útočné fáze,“ pokračuje.

Zlíňané si musejí dát pozor na rychlé kraje, v útoku je nebezpečný Zajíc, gól může dát i Šašinka.

Proti Jablonci se navíc předvedl odchovanec Fastavu Patrik Hellebrand, jenž má velkou motivaci ukázat se na Letné.

„Je složité předvídat,v jakém složení soupeř nastoupí, ale Patrik odehrál s Jabloncem velmi dobrý zápas,“ ocenil Kameník.

Aplaudující fanoušci - největší vzpruha

Fanoušci si přejí, aby talentovaný středopolař proti bývalému klubu nastoupil v základní sestavě. A právě na věrné příznivce budou hosté spoléhat také v Baťově městě.

„To je ta největší vzpruha, když se nám třeba povede akce a lidi to ocení aplausem či potleskem. Když vyprovázeli Heloše (Hellebrand – pozn. Red.) ze hřiště, měl jsme husinu. Někteří lidé stoupali a tleskali mu. To bylo něco krásného. Takových chvil bych chtěl zažívat víc,“ dodává Daníček.

Podle něj specifický zápas rozhodnou maličkosti.

„Není to o postavení v tabulce ani o momentální formě, jako spíš o bojovnosti,“ dodává zkušený záložník Slovácka.

FORTUNA:LIGA, 18. kolo -

FC Fastav Zlín (13.) - 1. FC Slovácko (7.)

Výkop: sobota ve 14.30, stadion Letná

Rozhodčí: Rejžek -Kotalík, Pečenka (Vojkovský)

Ligová bilance: 8-5-6

Poslední zápas: 0:1 (44. Tomáš Zajíc, 3. srpna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Hnaníček, Buchta, Hlinka – Matejov, Podio, Folprecht, Jiráček, Džafić - Wágner, Poznar.

Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek – Petržela, Daníček, Havlík, Navrátil – Hellebrand - Šašinka.

Tip deníku: 1:1