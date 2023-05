/FOTOGALERIE/ Fanoušci Sparty prožili hodně příjemný sobotní večer. Nejprve na tribunách nebo u televizních obrazovek oslavili výhru 3:2 v derby proti Slavii, která partě z Letné zařídila pětibodový náskok na čele tabulky a poté klub oznámil, že útočník Jan Kuchta už patří Spartě, hostování se totiž změnilo v přestup.

Jan Kuchta (na snímku uprostřed vedle stopera Asgera Sörensena) už je kmenovým hráčem Sparty. | Foto: AC Sparta Praha

"Jsem moc rád, že se klubu podařilo jednání o přestupu dotáhnout k úspěšnému konci. V průběhu sezony jeho výkony rostly a je pro nás nesmírně důležitý. Proti Slavii odvedl spolu s Haraslínem a Minčevem spoustu důležité defenzivní práce a je to jeden z naších klíčových hráčů. To, že s námi pokračuje, je garance spousty gólů," těší sparťanského kouče Briana Priskeho.

Vítězství jsme Spartě darovali, mrzelo Holeše. Penalta podle něj byla přísná

Šestadvacetiletý reprezentant je odchovancem Sparty, ale už v dorosteneckém věku přestoupil do Slavie. Poté vystřídal několik klubů. Působil v dresu Bohemians, Žižkova, Slovácka, Teplic a Liberce, kde se mu dařilo nejvíce. Před sezonou 2020/2021 se na čtyři roky upsal Slavii a ihned se stal útočnou oporou týmu.

Ne všechno ale bylo mezi Kuchtou a realizačním týmem jednoduché a minulý rok v lednu odešel do moskevského Lokomotivu, po jarní části se ale vrátil do Česka, ovšem ne do Edenu, ale na Letnou. Na hostování, ze kterého ho nyní Sparta vykoupila, mluví se o částce kolem stovky milionů korun.