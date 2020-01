Naplnily se tak spekulace, které už nějakou dobu živily české fotbalové prostředí. Aktuálně nejlepší střelec probíhajícíhí ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže sice se středočeským klubem zahájil zimní přípravu, na kemp na Maltu však už neodletěl s tím, že zamířil do Moskvy na přestupová jednání.

Novou adresou ruského kanonýra nakonec bude VTB Arena, kde hraje svoje domácí utkání právě moskevské Dynamo. „Z Boleslavi jsem nepospíchal, měli jsme jasnou dohodu, které nabídky budou zajímavé pro mě i pro klub. Plně jsem se spoléhal na Viktora Koláře z agentury Sport Invest a soustředil jsem se jen na přípravu před jarní částí české soutěže. Nabídka Dynama ale splňovala vše, pro mě to byla jednoduchá volba," uvedl Komličenko pro webové stránky mladoboleslavského klubu.

V novém působišti podepsal čtyřiadvacetiletý útočník kontrakt na čtyři a půl roku. „Koljovi děkuji za odvedené služby a především za nastřílené góly ve prospěch Mladé Boleslavi, od počátku naší spolupráce jsem jej považoval za ofenzivního zabijáka a věřil, že se vyšvihne mezi nejlepší jedince nejen v našem týmu, ale v celé tuzemské lize," poděkoval teď už bývalému mladoboleslavskému fotbalistovi prezident klubu Josef Dufek, který neopomněl poslat slova díků i agentovi Viktoru Kolářovi.

Komličenko okusil český fotbal poprvé na podzim 2016, kdy přišel na hostování do libereckého Slovanu. Po krátkém návratu do ruského Krasnodaru se v létě 2017 objevil v Mladé Boleslavi, kde se jeho hostování změnilo před rokem v přestup. V Liberci nastoupil k dvanácti ligovým utkáním s bilancí tří branek, v boleslavském dresu nastřílel 43 gólů v 64 zápasech.



Boleslav však nevstřebává jedinou ztrátu. V semifinále Malta Cupu sice jasně přehráli Dunajskou Stredu 5:0 a postoupili do boje o titul, přišli ale o Marka Matějovského. Ten opustil hřiště už v osmé minutě na nosítkách s přetrženou achilovkou. Osmatřicetiletého fotbalistu tak čeká vynucená pauza a je nejisté, zda se ještě vrátí k aktivní prvoligové kariéře.