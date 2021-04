Domácí trenér Karel Jarolím dodržel známé sportovní pořekadlo, že vítězná sestava se nemění. Boleslav tak naskočila do zápasu v totožném rozestavení jako v minulém kole při výhře v Teplicích. Hned od začátku byla na hřišti znát hlavně přítomnost obou útočníků, Michala Škody a Jiřího Klímy.

Právě po jejich souhře musel už po pár minutách vytasit skvělý zákrok brankář Opavy Digaňa. Škoda obloučkem za obranu nastartoval Klímu, jenže slovenský gólman zastavil jeho zakončení pohotovým rozštěpem.

Další souboj domácího střelce a opavského muže mezi tyčemi přišel o chvíli později. Po centru Douděry zprava se Klíma tlačil do zakončení, jenže Digaňa zase vyrazil z branky včas. Třetí nadějnou šanci Mladé Boleslavi v první půli měl pro změnu Škoda, který byl na konci rychlé kombinační souhry na levé straně, z úhlu ale pálil levačkou mimo branku.

Chvilku po přestávce vyrazili domácí do brejku tři na dva a zakončoval znovu Klíma, jeho tečovanou ránu ovšem pozorný Digaňa vytěsnil. Na druhé straně se až po hodině hry dočkali prvního pokusu na branku soupeře Opavští. Slezané byli v první půli neškodní, až v oné šedesáté minutě hlavičkoval po rohu Didiba, s jeho slabým zakončením ale Šeda neměl žádné problémy.

A vzápětí už se skóre poprvé posunulo. Boleslav rozběhla rychlý brejk po pravé straně a míč se dostal až k Jaromíru Zmrhalovi, který si jej přesně na hranici šestnáctky srovnal na levačce a přízemní ranou k bližší tyči odčaroval neprůstřelnost velmi dobře chytajícího Digani.

Jen o pár minut později chyběly Klímovi sotva dva kroky. Střílený centr Preislera proletěl kolem zadní tyče, kde na balon před odkrytou brankou o kousek nedosáhl domácí útočník.

Hodně emocí pak vzbudila situace, kdy Douděra v souboji odkopával balon z vlastního vápna a ten se pravděpodobně otřel o ruku Takácse. Hosté nicméně tuto skutečnost reklamovali neúspěšně, rozhodčí Adámková penaltu nepískla.

Nepřesná koncovka pak připravila o druhou trefu v utkání Zmrhala, domácí tým ale přesto náskok navýšil. Deset minut před koncem základní hrací doby se po Ladrově centru na bližší tyči prosadil hlavičkující Michal Škoda.

Závěr zápasu už domácí tým dovedl ke zdárnému konci. Komfortní dvougólový náskok si Boleslav zkušeně pohlídala a nedopustila žádné komplikace, vyhrála podruhé v řadě a bodovala ve čtvrtém utkání po sobě. Další zápas čeká na Jarolímův soubor už v úterý, kdy zajíždí na půdu ostravského Baníku.

Ohlasy trenérů

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu a pokud bychom proměnili šanci hned v úvodu, mohlo to být mnohem klidnější. S přibývajícím časem a po další neproměněné možnosti jsem viděl zvýšenou nervozitu. Najednou přicházely zbytečné ztráty a také standardky pro soupeře. Naštěstí přišla Zmrhalova trefa, která zápas zlomila. Pak už bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří přidat druhý gól. Byla to důležitá výhra, potvrdili jsme vítězství z venkovního utkání. Teď nás čeká nabitý program."

Alois Skácel (trenér Opavy): "Věděli jsme, že musíme v naší situaci dovézt nějaké body, ale přes obětavý výkon se to nepodařilo. V úvodu utkání nás ještě zachránil několika zákroky brankář, ale v druhém poločase naši snahu ukončil smolný gól od Zmrhala a nám už se nedařilo vůbec nic. Druhý gól přišel ve chvíli, kdy jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat. Bojovnost a snaha hráčům nechybí, ale nemáme přihrávky do šestnáctky. V tom byl dnes zásadní rozdíl mezi oběma týmy. Každé další utkání s blížícím se koncem soutěže je těžší, ale nic nevzdáváme."

FK Mladá Boleslav – SFC Opava 2:0 (0:0)

Branky: 61. Zmrhal (Dancák), 82. Michal Škoda (Ladra). Rozhodčí: Adámková – Blažej, Antoníček. Žluté karty: 38. Michal Škoda (MBL) – 34. Lukáš Holík (OPA), 70. Dedič (OPA), 79. Didiba (OPA), 82. Smola (OPA).

FK Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler – Ladra (83. Malínský), Matějovský (C) (90. Budínský), Dancák, Zmrhal – Jiří Klíma (72. Drchal), Michal Škoda.

SFC Opava: Digaňa – Didiba, Hnaníček (C), Kulhánek – Hrabina (89. Harazim), Lukáš Holík (74. Juřena), Nešický (74. Večerka), Kania (89. Gorčica), Helešic – Rataj (67. Dedič), Smola.