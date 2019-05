Západočeši střelecky explodovali v domácím prostředí a porazili Spartu vysoko 4:0.

„Zápas nám vyšel. Dobře jsme bránili, chodili jsme do brejků. Vypracovali jsme si hodně šancí, mohli jsme dát více gólů. Převládá spokojenost,“ řekl k utkání krajní záložník Viktorie Jan Kovařík, který se proti Spartě prosadil hned dvakrát.

Zvláště druhá branka plzeňského záložníka byla poměrně kuriózní. Z velké dálky obstřelil gólmana Heču.

„Brankář byl na půl cesty z branky. Všiml jsem si toho. Přemýšlel jsem nad lobem, ale nakonec jsem zvolil obstřel, což bylo jistější,“ popsal gólovou situaci Jan Kovařík, jenž by zpětně vyměnil dvě branky proti Spartě za neproměněnou šanci na Slavii.

„Nastřelená tyčka mi ležela do úterý v hlavě. Všem nám pomohlo to, že další utkání přišlo v rychlém sledu. Nebyl proto prostor nad tím dlouho přemýšlet,“ vysvětloval třicetiletý záložník, který chce ještě znepříjemnit cestu Slavie za titulem.

„Chceme do zbytku ligy vyhrát oba zápasy a co nejvíce to ztížit Slavii,“ má jasno zkušený křídelník Plzně Jan Kovařík.