Začíná totiž finále prostřední skupiny nadstavby. Vršovický klub v semifinále vyřadil díky dvěma výhrám 2:1 už zmíněné Slovácko a nyní si hodlá vyšlápnout i na soupeře z města automobilů. Odveta v Ďolíčku je na programu v úterý. Vítěze pak bude dělit už jen jeden duel (s pátým týmem ze skupiny o titul) o postup do předkola Evropské ligy.

Nezní to jako zelenobílá pohádka? Není to tak dávno, co se ve Vršovicích báli spíš bojů o záchranu. „Vezměte si, že jsem v únoru vyplňoval licenci pro účast v evropských soutěžích a to jsme byli jedenáctí, ztráceli jsme osm bodů na prostřední skupinu. Nikdo netušil, že bychom teoreticky mohli být v situaci, v níž jsme teď,“ řekl pro seznamzpravy.cz ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Pomohla i koronavirová pauza

Mužstvu pomohl příchod trenéra Luďka Klusáčka i koronavirová pauza, během níž se doléčilo několik opor. Výsledky přišly vzápětí: klokani po restartu prohráli jedině domácí duel se Spartou. Jinak sbírají výhry a o to samé se pokusí i proti Boleslavi.

„Je to padesát na padesát. Čekají nás nesmírně vyrovnané zápasy, v nichž rozhodne to, který tým dokáže potrestat nějakou chybu soupeře,“ očekává od dvojutkání Klusáčkův asistent Erich Brabec.

Klokani mají smělé plány

Pro Bohemians hovoří aktuální forma, pro Boleslav zase zkušenosti z obdobné situace před rokem. „Hrají dobře, mají výsledky. Je tam dost rychlíků, ale trenéři nás určitě pořádně připraví,“ řekl o Bohemce boleslavský záložník (a bývalý klokan) Lukáš Budínský.

Ve Vršovicích mají smělé plány. Klub chce v dalších letech pravidelně hrát o poháry, hovoří se (pokolikáté už?) i o rekonstrukci stařičkého stadionku u Botiče. Ten rozhodně nesplňuje požadavky UEFA, byť předkola by se tam prý hrát mohla. Dojde na to už letos?