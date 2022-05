Hned čtvrtá minuta zápasu přinesla souboj dvou mladíků. To když zpoza vápna natáhl ke střele domácí záložník Vojtěch Stránský a od druhé ligové trefy v kariéře jej dělily pouze centimetry. Naopak ligového debutanta v hostující brance Tadeáše Stoppena právě horní část brankové konstrukce zachránila od premiérového inkasovaného gólu mezi českou elitou.

A tak udeřilo na druhé straně. Chytil se ve vápně obtočil okolo Šimka a naservíroval míč před odkrytou bránu Zmrzlému, pro nějž již nebylo problémem otevřít skóre zápasu. To mohl srovnat ve 33. minutě Ewerton, ale nařízenou penaltu po ruce Breiteho, který zastavil nedovoleně Matějovského ránu z přímého kopu, poslal brazilský míčový kouzelník vysoko nad.

Jeho chvíle v zápase ale měly teprve přijít. Byl to právě kreativní záložník, který se vykoupil u domácího publika ještě do přestávky, když své klasické štrikování hostujícím vápnem zakončil střelou levačkou, kterou si nešťastně uklidil do vlastní branky Václav Jemelka.

Hosté se dostali blízko prodloužení zápasu ještě v 73. minutě, kdy si míč na vápně zpracoval Chytil a skvělou trefou za levou tyčku poslal Sigmu podruhé v zápase do vedení. To hostům vydrželo do 85. minuty. Pak se ze stejného místa jako Chytil opřel do míče Ewerton a parádně vymetl šibenici hostující branky.

Boleslav tak finálový dvojzápas vyhrála o jeden gól a bere milionovou prémii. „S vedením jsme se domluvili, že tím pokryjeme prémie,“ prozradil, kam sedmimístná částka poputuje, kouč domácích Pavel Hoftych. A přidal i zápasové hodnocení: „Zápasy ve čtyřce splnily, co jsme od nich chtěli. Mohli jsme zapojit mladé hráče jako Maška nebo dneska Stránského. Podařilo se nám konsolidovat obrannou čtveřici, prospěl nám návrat Ondřeje Karafiáta. Protáhli jsme si sezonu, a ještě se šťastným koncem. My jsme si to pro sebe nazvali finále, a chtěli jsme ho prostě vyhrát.“

„Bylo k vidění velmi kvalitní utkání z obou stran. Oba celky eliminovaly kvalitou toho zápasu řeči, které říkaly, že není o co hrát. Nastavení obou týmů bylo takové, že chtěly skončit na sedmém místě. My jsme tady odehráli maximum,“ dodal hostující kouč Václav Jílek.

FK Mladá Boleslav – Sigma Olomouc 2:2 (1:1)



Branka: 41. a 85. Ewerton – 19. Zmrzlý, 73. Chytil. Rozhodčí: Orel. ŽK: Mašek – Breite, Růsek, Zmrzlý, Sláma. Diváci: 1436.

Mladá Boleslav: Šeda – Pech, Šimek, Suchý, Karafiát – Douděra (64. Mašek), Matějovský (50. Hlavatý), Stránský (63. Skalák), Dancák (74. Smrž) – Ewerton, Ladra (74. Milan Škoda).

Olomouc: Stoppen – Jemelka, Beneš, Poulolo (61. Zifčák) – Chvátal, Breite (88. Langer), Sedlák (61. Šíp), Zmrzlý – Růsek (88. Sláma) – Hadaš (46. Slaměna), Chytil.