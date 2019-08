Poprvé po přestupu do Baníku budete hrát proti Opavě. A to hned na její půdě. Jaké to bude?

Určitě zajímavé. Zatím to nějak nevnímám, nepřemýšlím o tom. Samozřejmě byla nějaká příprava, videa, vím, jak kluci hrají. Taky jsem se snažil trenérskému týmu pomoct s taktickými věcmi a uvidíme na hřišti. Tam se bude rozhodovat.

Na co se nejvíce těšíte?

Na atmosféru toho derby. Když jsem byl v Opavě, tak jsem se těšil na Baník, teď je to stejné, jen naopak. Bude to jistě nádherný zápas se vším všudy.

Jste připraven na případnou averzi opavských fanoušků?

Já si z toho hlavu nedělám. Myslím, že mě to spíše dokáže vyhecovat. Beru to tak, jak to je. Jsou to věci, které neovlivníte, takže je to vlastně úplně jedno.

Co je lepší: že s Kuzmanovičem znáte opavskou obranu, nebo že ta zná vás?

To nevím, to se uvidí na hřišti… Stejně to takhle nemůžete brát. V zápase máte x situací a nevíte, že zrovna ten či onen je ve vápně. Někdo tam vyplave, zůstane volný. Když si na vás bude dávat soupeř pozor, může tam vyplavat někdo jiný z druhé vlny.

Co bude třeba zlepšit po dosavadních třech zápasech? Sice jste vyhráli v Karviné, ale doma obě utkání ztratili. A to s Libercem a Teplicemi, se kterými byste měli minimálně bodovat…

Myslím, že poslední domácí zápas s Teplicemi byl z naší strany dobrý, jen jsme nevyužili šance a nedali góly. Když hrajete venku, musíte mít i potřebné štěstí, protože domácí tým taky umí hrát fotbal. Všechna mužstva umí hrát fotbal, není to jednoduché, vyrovnává se to.

Zatím jste získali body jen s Karvinou, kde jste vyhráli 2:1. Při pohledu na los je to ale vzhledem k ambicím Baníku hodně málo…

Je třeba říct, že ani Karviná, to nejsou žádní nazdárci. Byli schopni nás zatlačit, měli šance, a my tam přesto vyhráli a získali tři body. Na průběh už se pak nikdo neptá. Teplice to zavřely, Grigar chytil několik šancí a prohráli jsme 0:1 a nikoho to nezajímá. Očekávám, že i Opava nějakou šanci mít bude.

Vy to víte velmi dobře. Prozraďte tedy, jak se Opava chystá na Baník…

Čtrnáct dní se tam zmiňuje v kabině heslo: Opavo, derby je naše. A hlavně minulý rok, jak jsme vyhráli, tak jsme tím v kabině fakt hodně dlouho žili. To jsem říkal, že bych nerad, aby se to zopakovalo, protože by mi to kluci z Opavy dali sežrat. Doufám, že tam vyhrajeme a budeme si všichni zpívat: Ostravo, derby je naše!

Záložník SFC Opava BRONISLAV STÁŇA (25) před bitvou s Baníkem Ostrava prohlásil: Bude to boj, žádné šachy. Musíme to urvat

Sám poznal na vlastní kůži, jaké je hrát Slezské derby, jak v dresu Opavy, tak Baníku. Pětadvacetiletý záložník slezského FC Opava Bronislav Stáňa vnímá vzájemný souboj velkých rivalů jako výjimečný.

„Oba kluby mají fanoušky, kteří fotbal milují, jezdí v hojném počtu i na výjezdy. Vzájemná bitva je i pro ně velkým zápasem,“ míní Bronislav Stáňa.

„Proti Baníku jsem hrál za Opavu ve Vítkovicích, teď mě čeká domácí premiéra,“ pokračuje s úsměvem.

„Víte, utkání s Plzní, se Spartou či Slavií jsou fotbalovým svátkem, s Baníkem je to ještě něco navíc,“ dodává pětadvacetiletý fotbalista.

Osobně se na pátek těší. „O utkání se bavíme už od Boleslavi. Teď ho musíme zvládnout,“ zvedl prst Bronislav Stáňa.

Po třech kolech má Opava šest, Baník pouhé tři body. „Baník disponuje velkou kvalitou, ale skřípe mu to. Časem se zvedne,“ myslí autor čtyř ligových branek.

„Očekávám, že na nás budou pořádně nabuzení a od prvních minut na nás vletí, na to musíme být připraveni. Hlavně Kuzma se Smolíkem budou pořádně nabuzeni. Neočekávám taktické šachy. Bude to velký boj,“ poznamenal Stáňa.

Ke hře Opavy řekl: „Musíme dát rychlý gól, to nás nabudí. Věřím, že nám tam něco spadne ze standardky. Pavlík Zavadil je kope nejlépe z celé ligy.“ V obou táborech je hned několik hráčů, kteří v minulosti válčili na obou stranách barikády, což je i případ právě Bronislava Stáni.

„Tak už to ve fotbalovém životě chodí. Dobře se tak známe, moc se překvapit nemůžeme,“ pousmál se záložník se sedmatřiceti prvoligovými starty na kontě.

Jakožto bývalý hráč Baníku je připraven vypsat odměnu za získání ostravského skalpu.

„Je nás tady několik, co jsme za Baník hráli. Nějaké občerstvení bude vypsáno, necháme to na klucích. Za vítězství všechno,“ zakončil krátké povídání.