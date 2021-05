Kdo porazil Teplice? No přece Martin Doležal a jeho excelentní výkon, hrdina zápasu, autor tří branek. Muž zápasu, který byl u všeho podstatného - tedy hlavně branek.

Na obrazovce časomíry svítil čas 2:15 a všem fandům na stadionu Střelnice se zdálo, že je vše naprosto jasné. Jablonecký útok po šikovně rozehraném trestném kopu a ukázkové kombinaci Doležalem zakončoval vlastně do „prázdné“ - 1 : 0 . V tu chvíli bylo mnohým jasno dostanou „bůra„! Jenže zdání klame a třetí minutou jako by přestal být vidět rozdíl mezi mužstvy.

Naopak, žlutí byli častěji na balonu, vypadali fotbalověji a přišly i jejich šance. Zelenobílý Jablonec byl tím, kdo mohl inkasovat. A dá se říct, že na jeho straně stálo štěstí. Nejprve ve dvacáté minutě podržel svůj tým gólman Hanuš vynikajícím zákrokem. A hned vzápětí se klepalo břevno domácí branky když balonu scházely centimetry za brankovou čáru! Nic nebylo platné fandění zelená – bílá, hráči se nemohli dostat do svého tempa. Neznalý by v tu chvíli nevěděl, kdo že je druhý v tabulce.

A když se od Ještědu přihnaly vítr a kroupy, vypadalo to s fotbalem všelijak. Kroupy ale rychle odešly, domácí se začali zvedat a když přečkali bez úhony i další velkou šanci hostí, udeřili sami. Z nenápadné akce po několika odrazech balonu ve vápnu Teplice stál na konci jakési kombinace Doležal a do odkryté branky v pohodě skóroval – podruhé v zápase. A s výsledkem 2 : 0 a za již slunečného počasí se šlo do kabin v polovině zápasu.

Druhá půle se pak již odehrávala v úvodu pod taktovkou domácích borců a tak, jako na začátku zápasu, i tentokrát skórovali. Krásnou ranou z pravé strany se trefil Kubista. Jablonečtí se pak snažili kontrolovat hru, drželi balon zdálo se, že je rozhodnuto.

Teplice ještě pozlobily, když Jukl snížil. Muž zápasu Martin Doležal ale žádné pochyby nepřipustil a v 73. minutě dal svůj třetí a celkově jablonecký čtvrtý gól. Nemastný, neslaný první poločas byl zapomenutý a na Střelnici vládlo nadšení. Mohlo být ještě radostněji, když dvě minuty po své brance nahrával Doležal do tutové šance Považancovi, ten ale gólmana hostí nepřekonal.

Jablonec pak do konce utkání s přehledem kontroloval hru, chvílemi až exhibičně. A pokud budou jablonečtí fotbalisté takhle hrát dál, budou mít stadion, až to bude možné, vyprodaný. A bude je vyprovázet potlesk, jako tentokrát. A fandové nezapomněli ani na trenéra . Střelnicí znělo jeho jméno, které příznivci domácích hlasitě skandovali.

Branky: 3. Doležal (Pleštil), 40. Doležal (Jovović), 48. V. Kubista, 72. Doležal – 60. Jukl (Vondrášek)

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, V. Kubista (84. Martinec), Zelený, Krob – Pleštil (54. Pilař), Považanec (84. Smejkal), Hübschman (C), Jovović – Doležal (84. Chramosta), Schranz (20. R. Hrubý).

FK Teplice: Grigar (C) – Vondrášek, Mazuch, Knapík, Černý (62. Fortelný) – Jukl, Mareček, Gabriel, Hyčka, Moulis (82. Trubač) – V. Vukadinović (62. Macej).