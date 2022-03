Nejde začít jinde než u derby pražských S. Nasazení polských rozhodčích na takhle vypjatý zápas byla správná volba. Slyšel jsem názory, že je to degradace českých rozhodčích, s čímž nesouhlasím. Začíná tu spousta mladých sudích, kteří se musí učit. Tady vidí vzor, protože polský rozhodčí to zvládl. Sjednal si pořádek a tak to mělo být.

Zahraniční sudí i pro nadstavbu

U našich rozhodčích vždycky nějaké vlivy budou. Například z minulých zápasů. Mladý Krejčí provokuje slávisty, Plavšič byl ve Spartě a některé vazby jsou jasně dané. Teď přijel Polák, který věděl jen to, že píská Spartu a Slavii. Stoprocentně byl na hráče připravený a zvládl to. Hlavně respekt, který si udělal, je pro naše rozhodčí poučný. Takhle se musí chovat v zápasech i oni. Nebránil bych se tomu využít zahraniční rozhodčí i do dalších zápasů v nadstavbě.Byl jsem taky moc rád, že byl konečně zase plný stadion, i když oba tábory fanoušků předvedly velké parády.

Euforie v Edenu. Mistrovská Slavia ovládla derby, Sparta je ze hry o titul

V době, kdy nedaleko umírají děti, si přejeme smrt a křičí se pokřiky „Jude Slavie“. Ani jedni, ani druzí si nemají co vyčítat. Je to smutné.Co se týče samotné hry, tak mě už poněkolikáté derby zklamalo. Je to víc válka než fotbal. Očekával bych, že od takhle velkých klubů uvidíme herní kvalitu. Ta tam je, je ale hodně podřízená bodovému zisku. Slavia hrála skvěle organizovaně a bylo to od ní takticky zvládnuté utkání. Sparta byla víceméně bezradná, protože jí soupeř nic nedovolil. Je zajímavé, jak se to během měsíce, kdy Sparta vyhrála pohárový zápas, změnilo. Pohár a liga je ale samozřejmě něco trochu jiného.

Plzeň je zdravý tým

Z ostatních týmů mě dál mile překvapuje Plzeň. Šlape týmovostí a trenéři Bílek s Horváthem tam udělali obrovský kus práce a do týmu dali velkou soudržnost. Situace v Plzni teď, když hledají nového majitele, není vůbec jednoduchá, ale opět se potvrzuje, že v krizových situacích se ukáže, jaký tým ve skutečnosti je. Je vidět, že táhnou za jeden provaz. Sice nedominují ve všech zápasech, ale daří se jim vyhrávat.

Glosa: Respekt i výborná příprava. Marciniak v derby vyučoval české sudí

Důkazem týmovosti je i to, že Beauguel, který bojuje o korunu pro krále střelců, přenechá penaltu Chorému. Krásné gesto, které ukazuje, že tým je zdravý.Dalšími dvěma zajímavými týmy, které mě baví, jsou Baník a Slovácko. Baník je pro mě pořád kvalitní, ale záhadný tým. Celou sezonu je to tak, že udělají dobrý výsledek a pak zkolabují. Nevyrovnanost výkonů je sráží, jinak by mohli bojovat o ještě lepší příčky. Slovácko se po horším začátku jara zvedlo. Nejspíš je nakopla výhra nad Mladou Boleslaví.

V Karviné je až moc cizinců

Na jaře mě taky překvapily Teplice, které vycházejí z dobré práce trenéra Jarošíka. Přivedl si tam hráče, které znal, a okysličil manšaft. To, že naposledy prohráli, nemění nic na tom, že se zvedli.To Karviná sice vyhrála první jarní kolo na Slavii a způsobila obrovský šok, ale asi to tam není zachranitelné. Měli by se zamyslet, jakou cestou chtějí dál jít. Na můj vkus tam mají strašně moc cizinců.Kdybych měl říct, co mě v lize ale nejvíc překvapuje, tak jsou to terény, které jsou strašné.

Sparta na rozcestí. Po prohře v derby se vzdálil titul, bortí se koncepce

Říkáme si, že se na ligu nedá koukat. Nedá. Ale na takových terénech se taky hrát nedá. Ani za mých časů to nebylo tak špatné, a to ještě nebyly trávníky ani vyhřívané. Když se pak potkají dva týmy, které chtějí hrát fotbal, tak se to nedá. Chápu, že liga letos začala dřív, ale nevěřím, že by to o dva týdny později bylo jiné.