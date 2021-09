Velká událost pro dvě rivalská východočeská města je na programu už zítra od 19 hodin. Domácím týmem je podle losu Hradec Králové. Nicméně tu výhodu stírá fakt, že v této sezoně vítá soupeře v Mladé Boleslavi. Jediným fotbalistou, který zažil derby v obou dresech je Pavel Černý ml. Po "vyobcování" z města pod Bílou věží, teď reprezentuje naopak město se Zelenou bránou.

Kdo je v derby favoritem? Co říká na dosavadní vystoupení soupeře? Kudy povede cesta k bodů? A co Pavel Černý říká na to, že v Hradci ani Pardubicích není odpovídající stadion? To vše se dozvíte ve videorozhovoru Deníku.

Pavel Černý junior se rozhovořil ještě o svých zkušenostech z derby zápasů a jak vůbec vnímá vzájemné střety FK Pardubice vs. FC Hradec Králové.

Má nejmladší z fotbalového rodu Černých při derby Pardubice vs. Hradec zvláštní motivaci?

Už žádnou extra motivaci nemívám. V Hradci jsem strávil prakticky celou svou kariéru, ale život jde dál a já jsem teď v Pardubicích. Navíc z bývalých spoluhráčů, zůstali v Hradci snad jenom dva.

Počkejte, v prvním derby v dresu Pardubic jste chtěl ukázat Hradci, že po vyobcování z milovaného klubu ještě nepatříte do starého železa…

Samozřejmě to utkání si pamatuji. Pokaždé, když končíte v nějakém klubu, tak se pak chcete na něj vytáhnout. Kór, když se jedná o nedobrovolný odchod. Nejlépe už v prvním zápase. Povedlo se mi vstřelit krásnou branku, škoda jen, že Hradec vývoj střetnutí ve druhém poločase otočil. Byla to taková kaňka, protože jako Pardubice jsme tam odehráli výborný zápas.

A v dresu Hradce jste nějakou vyšší měl?

Mám zato, že je to spíše motivace pro fanoušky. Hodně se o derby mluví v kabině. Do zápasu ale musí jít člověk s čistou hlavou, protože nějaké přehnaná motivovanost většinou nekončí dobře.

Vnímáte věčnou rivalitu mezi městy i mimo fotbal?

Ano, vnímám rivalitu třeba i v hokeji. Spíše to ale nafukují novináři. Před derby se o zápase hodně mluví, píše. Jak se ale odehraje, tak to upadne. Nicméně, jakmile se blíží, tak je to zase omíláno. Zájem lidí a médií o tyto zápasy je pak velký.

Zapsalo se vám do podvědomí ještě nějaké další derby?

Hradec si mohl výhrou definitivně zajistit postup do nejvyšší soutěže. Já jsem se tehdy vrátil z angažmá v Kazachstánu a na stadion Pod Vinící jsem se vydal. Fandil jsem Hradci, protože jsme si chtěl ještě zahrát českou ligu. Tenkrát vstřelil jediný gól Holeš. Ale doufám, že na nějaké památné derby ještě dojde. Třeba v této sezoně.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Vzpomenete si vůbec na nějaké derby z vašeho dětství. Pardubice se moc s Hradcem nepotkávaly.

Abych řekl pravdu, tak první derby jsem zaznamenal až někdy v osmnácti, devatenácti. Tenkrát v Hradci málem skončil fotbal. Hrálo se v Pardubicích na Letním stadionu. Dorazily asi tři tisícovky lidí z Hradce. Myslím, že jsme tenkrát, tedy Hradec vyhráli 2:1, nebo remizovali 1:1. Byl to první větší zápas mezi oběma městy, ve kterém jsem nastoupil.

Vedete si, nebo někdo vám statistiky, kolik jste dal nejen v derby gólů?

Já si nic nevedu. Vím, že si táta kdysi schovával nějaký výstřižky z novin. Stejně jako to dělal děda pro něj. Už ani nevím, jestli v tom pokračuje.

Váš otec si žádné ligové derby Pardubice – Hradec nezahrál. Špičkujete se?

Ne, nehecujeme. Je pravda, že hrál pouze druholigové. Takže to je jediná skutečnost, v čem ho mohu přeskočit.

Zase mu ale nikdo z rodiny nevezme primát, protože si dresu Hradce si zahrál proti Lázním Bohdaneč. To je unikát vzhledem k epizodnímu účinkování Atlantiku v nejvyšší soutěži.

Je to hodně pikantní, protože Atlantik se v první lize ani neohřál. Hned po roce sestoupil a pak to s ním šlo rychle dolů. Tohoto derby já se nedočkám. Alespoň doufám (směje se). Bylo mi asi dvanáct. Na tom utkání jsem byl a pokud se nepletu, tak Hradec vyhrál.

V počtu ligových startů jste překonal dědu, ale na tátu už nedosáhnete, protože je na dvojnásobku. Leda, že byste hrál jako Jágr do padesáti… On asi vydělal na přestupu do Sparty, protože i za jeho časů neměl Hradec pevné místo v nejvyšší soutěži.

Přestup do Sparty se neodmítá. Pamatuji si na jeho slavné zápasy a byly to pro nás všechny krásné časy. Odehrál tam dost utkání, což mu pomohlo v další kariéře.