Hlasitě a aktivně fandí, ale občas překročí čáru. To platí o tvrdém jádru fanoušků snad všude na světě. FK Pardubice se v loňské sezoně mohl na svůj kotel při úspěšném boji o záchranu spoléhat. S vyhrocenými emocemi však ze strany těchto fanoušků někdy padají příliš ostrá slova, která nakonec celý klub stojí peníze. Tomu v Pardubicích chtějí zamezit a podpora kotle ze strany klubu končí. Členové ultras teď mají zákaz vstupu do CFIG Areny.

Pardubické ULTRAS v zápase s Jabloncem v minulé sezoně. | Foto: Ultras Pardubice

Představte si utkání mezi Spartou Praha a Baníkem Ostrava. Oba kotle aktivně fandí a najednou použijí barevné dýmovnice, aby přidaly na atmosféře. Některým divákům se to líbí, jiným ne. Vrásky však především naskočí funkcionářům, jelikož moc dobře vědí, že je to bude stát peníze. Vedení FORTUNA:LIGY tyhle metody fandění totiž absolutně neuznává a trestá je tvrdými pokutami, a to především pokud je utkání z důvodu špatně viditelnosti přerušeno.

V Pardubicích již došla klubu trpělivost s neukázněnými fanoušky a především také s placením pokut. Ono totiž zaplatit 150 tisíc není jen tak. Navíc se nejedná jen o dýmové show. Z fobalových stadionů se stále nedaří vymýtit rasismu. K tomuto odpornému a ubohému jednání se mnohdy přikloní v kotli jen jedinci, ale jak už to bývá, tak platí hromadná vina.

Vzhledem k těmto faktům se FK Pardubice rozhodl pro razantní krok. Ukončí podporu svého kotle a dokonce těmto fanouškům zakáže vstup na stadion! O jaké výhody se jednalo? Především měli tito podporovatelé vstup na zápas zdarma. Tedy údajně. Ultras PardubiceZdroj: FB/Ultras Pardubice

„Vedení klubu bylo nuceno reagovat, aby se neopakovaly excesy z jarní části sezóny, které byly k vidění i na sociálních sítích. Poslední kapkou byly rasistické urážky – především vůči soupeřům, se kterými se jako klub absolutně neztotožňujeme. Proto jsme se rozhodli učinit tento radikální krok a zakázat této skupině fanoušků vstup na náš stadion,“ vysvětluje celou situaci předseda klubu Vladimír Pitter.

Vstup zdarma? Nesmysl, reagují ultras

Šéf si dobře uvědomuje možné následky. „Jsme si vědomi toho, že tento zákaz přichází v době dvou domácích velice exponovaných zápasů proti Slavii a Hradci, kde věřím, že by kotel dorazil ve vysokých počtech. Ale jsem si zcela jistý, že by opět došlo na urážky soupeře, což nejsme ochotni tolerovat. A to i za cenu toho, že v těchto zápasech budeme v hledišti oslabeni.“

A jak celou situaci vidí již zmiňovaní fanoušci?

ULTRAS Pardubice se i na svém Facebookovém účtu vrací k vyjádření klubu, že měli vstup na utkání zdarma. Podle nich jde o nesmysl, i tvrdé jádro za lístky platilo, byť šlo o zlevněné ceny.

Názor na tuhle situaci si musí každý udělat sám. Jedno je však jisté. Problémů a sporů mezi fanoušky a kluby přibývá. V pražské Bohemians či na Spartě o tom vědí své.