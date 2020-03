S omluvou přispěchal až nyní, když zjistil, že za své chování ponese odpovědnost. „Dorazila omluva, což se nestává často. Je třeba to ocenit, nicméně právní náklady to bohužel neuhradí,“ nemilosrdně vzkázal Slovan příznivci “klokanů“. Hlavní motivací fanouška pro písemnou omluvu nebyla skutečná lítost, ale finanční postih v řádu tisíců korun.

„Ve druhém poločase jsem pod návalem emocí lehce kopl do sedačky v hostujícím sektoru. Bohužel sedačka tento můj hloupý emoční výlev, za který bych se chtěl omluvit, nevydržela a ulomila se,“ vysvětloval fanoušek v dopise s celou řadou gramatických chyb.

Sám v něm přiznal, že se rozhodl omluvit až poté, co obdržel doručený dopis od advokáta. „Vyzývá mě k uhrazení dvou tisíc korun za sedačku a dle mého přehnanou částku 3146 korun za náklady právního zastoupení. Píši vám proto, že pět tisíc korun je pro mne né úplně malá částka,“ pokračoval pozdě litující fanda.

Klub nabídku nepřijal

Klub poprosil, zda by mu úhradu nákladů neodpustil a nabídl se, že sedačku sám opraví. Marně. Slovan výtržníkovi neodpustí vůbec nic. Podle právníka klubu je totiž požadovaná náhrada nákladů zcela v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

„Výše této náhrady se odvíjí od vymáhané částky, v tomto konkrétním případě představuje náklady za dva úkony právních služeb, tedy převzetí věci a zaslání předžalobní výzvy,“ zněla reakce.

Navíc, pokud by fanoušek se zaplacením otálel a šel by do soudního řízení, zaplatil by ještě víc. „Je zcela legitimní náhradu těchto nákladů požadovat a v případě úspěchu žalobce ve sporu je povinen výtržník zaplatit nejen skutečnou škodu způsobenou na stadionu spolu s pokutou za porušení návštěvního řádu, ale rovněž veškeré náklady řízení, které klubu vznikly,“ vysvětlil advokát.

Cholerický fanoušek, který v Liberci neustál porážku svého týmu 1:3, se tak zaplacení nákladů nevyhne. A kdo ví, třeba bude příště chytřejší.

